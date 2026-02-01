Refuerzan acciones contra el Síndrome Urémico Hemolítico

Con el objetivo de fortalecer las estrategias de abordaje intersectorial para prevenir la incidencia del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH); el Gobierno del Chubut realizó una reunión de trabajo de la que participaron autoridades y referentes técnicos de las Secretarías de Salud y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Producción de la provincia y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El encuentro tuvo lugar en Rawson, en la sede de la cartera sanitaria chubutense, donde se enfatizó la importancia de que los distintos organismos trabajen de manera coordinada y con una perspectiva integral, que permita hacer frente de un modo adecuado a esta problemática, que tiene un alto impacto sanitario y económico.

La reunión fue encabezada por la secretaría de Salud, Denise Acosta, quien estuvo acompañada por los subsecretarios de Hospitales, Sebastián Restuccia, y de Salud Pública, Anabel Pena; y referentes de las Direcciones Provinciales de Epidemiología, Maternidad, Infancia y Adolescencia, y Una Salud.

También estuvieron presentes los subsecretarios de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, Fernando Pegoraro, y de Agricultura y Ganadería, Agustín Pazos; y la referente del área de Asuntos Municipales de la provincia, Tamara Sandoval.

Hoja de ruta común

En materia de acciones, en la reunión se planteó la necesidad de definir una hoja de ruta común, con metas y objetivos compartidos, y seguimiento periódico, que permita consolidar las tareas de la mesa intersectorial de trabajo sobre SUH.

A su vez, se acordó fortalecer los controles ambientales, productivos y sanitarios; y avanzar en una estrategia de comunicación clara y responsable, orientada a la comunidad, que refuerce mensajes de prevención, tales como la compra de alimentos en puntos habilitados y el consumo de agua segura.

Finalmente, se acordó avanzar en instancias de articulación con los municipios del Valle (Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio), Puerto Madryn y Puerto Pirámides, para fortalecer la implementación de políticas locales que permitan hacer frente a esta enfermedad.

Características de la enfermedad

El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad cuya tasa de incidencia aumenta durante el verano y que afecta especialmente a los niños menores de seis años, manifestándose a través de la insuficiencia renal, la anemia hemolítica y la disminución de plaquetas en sangre, pudiendo ocasionar daños graves en la salud de las personas.

Por lo general, su aparición se produce por una bacteria llamada “‘Escherichia coli”, que se encuentra en los intestinos de las vacas y puede ingresar al organismo de las personas como consecuencia de la ingesta de carne mal cocida, o de otros alimentos que hayan estado en contacto con materia fecal, como la leche no pasteurizada, las verduras y frutas mal lavadas y las aguas contaminadas.

El cuadro clínico suele presentarse con una diarrea que aparece luego de 3 a 4 días de ingerido el alimento contaminado por la bacteria, seguida por dolor abdominal y vómitos. Posteriormente, esta diarrea se vuelve sanguinolenta y, aunque puede ceder espontáneamente, el paciente seguirá presentando palidez y disminución en la frecuencia de la eliminación de orina.

Es importante que ante el primer síntoma o sospecha de la enfermedad el paciente concurra al hospital o centro de salud más cercano, ya que las condiciones clínicas pueden variar rápidamente y agravarse.