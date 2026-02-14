¿Qué pasa con La Anónima?

Hace poco tiempo, La Anónima terciaba con otros grupos por la compra de la operación de Carrefour en el país, pero el 10 de febrero reveló, en el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores, que enfrenta una caída en las ventas de su segmento principal y un salto alarmante en la morosidad de su cartera crediticia.

A pesar de la expansión con nuevas sucursales en localidades como Reconquista, Resistencia, Fernández Oro y San Patricio del Chañar, su facturación cayó en el ejercicio -4,22% interanual, que atribuye al freno del consumo, que impactó directamente en el negocio de supermercados, responsable del 87,39% de la facturación total.

Es la economía

La menor capacidad de compra de los hogares, afectados por la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo salarial, determinó la merma en las ventas de los centros de aprovisionamiento de comestibles.

En consecuencia, se repitió el fenómeno que caracteriza a la microeconomía nacional de “bolsillos ajustados”, que llevó a un endeudamiento familiar que, en lugar de impulsar el consumo, se convierte en una trampa financiera, con 57% de los argentinos incapaces de llegar a fin de mes y 22% sintiendo pérdida de control sobre sus finanzas.

El Banco Central había indicado, en tal sentido, que la morosidad en préstamos a hogares alcanzó el 8,8% en noviembre de 2025, el nivel más alto en una década, impulsada por asistencias destinadas al consumo.

En tarjetas de crédito, la mora llegó al 8,40%, mientras que en préstamos personales superó el 11%.

Área financiera

De resultas de esta tendencia, en La Anónima creció el área financiera, ligada a tarjetas de crédito como Tarjetas del Mar, que totalizó un 106,20% en ingresos, se convirtió sin embargo en el talón de Aquiles: el cargo por incobrabilidad ascendió a $19.255 millones, casi siete veces superior a los $2.830 millones del período anterior.

La empresa lo explica por el “aumento de saldos con clientes y del índice de morosidad”, vinculado al deterioro en la capacidad de pago de los consumidores que financian sus compras a través de tarjetas propias o convenios.

Punto débil

El punto débil de las finanzas se nutre de la política de incentivos sectoriales al consumo, como los descuentos directos. Los lunes y martes quienes poseen Plus La Anónima y son beneficiarios de ANSES o la Tarjeta Alimentar acceden a un 10% de descuento en caja. Utilizando la tarjeta de débito donde cobran sus haberes, pueden recibir reintegros en su cuenta que, dependiendo de las promociones vigentes de los Beneficios ANSES, pueden alcanzar topes mensuales significativos (hasta $35.000 o $50.000 según el programa relanzado por el Ministerio de Capital Humano).

Así fue como el resultado operativo se redujo 46%, de $22.246 millones a $12.001 millones, mientras que los gastos operativos aumentaron un 4,21% a $399.290 millones, con un incremento del 9,77% en remuneraciones por paritarias y ajustes en la dotación de personal.

La ganancia neta cerró en $9.709 millones, equivalente al 0,65% de los ingresos, frente al 1,71% ($25.238 millones) del trimestre anterior. Antes de impuestos, el resultado cayó de $34.426 millones a $7.475 millones.

Ya en mayo de 2025, La Anónima informaba una caída del 61% en ganancias netas por el derrumbe del consumo, con ingresos totales bajando un 3,93% interanual.

En su balance anual de julio de 2025, las ganancias fueron de $31.569 millones, menos de la mitad de los $77.530 millones del año previo, con una ganancia bruta del 27,87% de los ingresos netos, una disminución del 6,50%.

Perspectivas

Dentro de todo, las papas las salvó en parte el segmento frigorífico –que representa el 11,79% de los ingresos– mostró un crecimiento robusto del 57,71%, impulsado por el alza de precios internacionales en dólares y un mayor volumen de exportaciones.

El panorama que se avizora no es optimista en cuanto a la recuperación de las ventas en supermercados, que acumulan seis meses de retroceso, con una baja del 3,8% en noviembre de 2025 según el Indec.

Consultoras como Abeceb pronostican un repunte del 4%, pero basado en hipótesis optimistas como la recuperación del crédito y la desinflación, que contrastan con la política monetaria restrictiva y el endurecimiento de criterios bancarios ante la morosidad en ascenso.

Cadenas competidoras como Cencosud (Vea y Easy) también aceleran achiques, con cierres de locales.

Si se cumplieran pronósticos como el del FMI, un crecimiento del 4% para la economía podría impulsar sectores como el consumo masivo y retail mediante oportunidades en tecnología, datos y ventas digitales. Sin embargo, analistas como los de Eco Go advierten de un estancamiento, con riesgos de contracción si persisten la pérdida de ingreso disponible por tarifas y la restricción crediticia.

Para La Anónima, la clave estará en fortalecer el negocio exportador y gestionar el riesgo crediticio, mientras el sector espera una recomposición gradual del poder adquisitivo.