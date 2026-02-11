La nieve y la lluvia se sumaron a la lucha contra el incendio forestal en la Cordillera

Con una nevada inusual para esta época del año y con precipitaciones superiores a las pronosticadas, este martes el clima en gran parte de la región cordillerana de Chubut y Río Negro trajo alivio a brigadistas, vecinos y autoridades que combaten desde más de un mes el incendio forestal.

En Chubut, las precipitaciones comenzaron durante la mañana y se extendieron a lo largo de la jornada, alcanzando distintos puntos de la cordillera. En las zonas más elevadas se registraron nevadas, especialmente en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya y en el área del Lago Cholila, donde las montañas amanecieron teñidas de blanco. También se reportaron lluvias en sectores del Parque Nacional Los Alerces y otras localidades de la región.

El fenómeno fue recibido como un alivio muy esperado, sobre todo por los brigadistas que desde hace más de un mes combaten incendios forestales en distintos focos activos. La llegada del agua mejoró las condiciones de trabajo y redujo el riesgo de propagación del fuego en una temporada marcada por la emergencia ígnea.

En ese contexto, se registró el ingreso de brigadistas provenientes de Córdoba a la localidad de Cholila con las sirenas encendidas, en señal de celebración y agradecimiento por la intensa lluvia caída.

En El Bolsón y San Carlos de Bariloche

La situación se replicó en la vecina provincia de Río Negro, donde tras semanas de temperaturas récord y alertas por incendios, se produjo una nevada sorpresiva en pleno febrero. Una masa de aire polar proveniente del Pacífico generó un brusco descenso térmico en la región andina y dejó cubiertos de nieve el Cerro Catedral, en Bariloche, y las cumbres del Piltriquitrón, en El Bolsón.

En las cotas altas los termómetros marcaron valores bajo cero. En Bariloche, la precipitación comenzó como lluvia en la zona urbana pasadas las 11 de la mañana, pero por encima de los 1600 metros se transformó en nieve. El fenómeno se mantuvo durante gran parte del día y se preveía que continuara de manera intermitente durante las siguientes 36 horas.

La nevada sorprendió luego de un fin de semana con temperaturas máximas cercanas a los 30 °C. La humedad aportada por el sistema frontal significó un respiro para la región andina, que atravesaba una Emergencia Ígnea, y colaboró con las tareas de prevención y control de incendios en áreas vulnerables.

Ante las condiciones climáticas, Protección Civil y Vialidad recomendaron circular con extrema precaución, especialmente sobre la Ruta Nacional 40 que conecta Bariloche con El Bolsón, donde se registraron tramos con calzada húmeda y baja adherencia debido a las lluvias persistentes en zonas bajas.

Según anticiparon medios regionales, el sistema frontal comenzaría a retirarse hacia el jueves, dando paso nuevamente a jornadas despejadas, aunque con temperaturas mínimas más bajas que el promedio histórico para febrero.

Mientras tanto, turistas y vecinos aprovecharon para compartir en redes sociales imágenes de las cumbres completamente blancas, en una postal tan inusual como atractiva para la temporada estival.