Hoy se debate la polémica Reforma Laboral en el Senado

Finalmente, y luego de meses de negociaciones, reuniones y cambios, desde las 11 horas de este miércoles 11 de febrero, se debate en el Senado de la Nación el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, en una sesión que será determinante para el rumbo de la iniciativa.

Para lograr llegar al recinto, el oficialismo introdujo modificaciones sustanciales para reunir los votos necesarios y destrabar resistencias de gobernadores, bloques dialoguistas y la CGT.

Acuerdos

La ministra Patricia Bullrich confirmó que hubo un “acuerdo” para avanzar con el tratamiento y definió la propuesta como “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. Según detalló, el dictamen final incorpora “28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas. La medida implicaba un fuerte impacto en la recaudación provincial, estimado en más de 2 billones de pesos, y había generado el rechazo de varios mandatarios.

Los sindicatos siguen cobrando

En materia sindical, se mantendrá durante dos años el denominado aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%. Además, no se modificarán los aportes a las obras sociales, que continuarán en 6%, ni el aporte obligatorio a cámaras empresariales, que tendrá un límite del 0,5%.

También hay para los bancos

Otro punto sensible fue el mecanismo de pago de salarios. A pedido del sector bancario, se resolvió que los sueldos solo podrán abonarse a través de entidades financieras. “Los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial”, explicó Bullrich, quien advirtió que otros sistemas “pueden generar enormes problemas” si no cumplen con las mismas exigencias regulatorias.

En relación con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), se acordó segmentar los aportes: las grandes empresas contribuirán con el 1%, mientras que las pymes y medianas lo harán con el 2,5%, en una propuesta impulsada por la UCR.

El proyecto también contempla la eliminación de impuestos internos, la creación del Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI) y la derogación del Estatuto del Periodista, con un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio.

Poroteo

En cuanto a los números, La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores propios y aspira a alcanzar 41 votos con aliados. Sin embargo, aún persisten dudas sobre la postura que adoptarán algunos representantes de Santa Cruz y Córdoba.

Bullrich defendió el proceso de negociación al señalar que “El tango se baila de a dos” y sostuvo que una ley “no es la imposición de una parte sobre la otra, sino que es la construcción de un acuerdo”. En esa línea, concluyó: “Yo creo que no hay ganadores y perdedores, sino que hay un acuerdo”.