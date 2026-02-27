Este viernes paran los estatales contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza hoy un paro nacional de 24 horas a partir de las 00 horas del viernes con asambleas, protestas, radios abiertas y movilizaciones en todo el país. Además, habrá un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo a partir de las 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral se realizará en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.

En referencia a la decisión de la CGT de no movilizar el viernes cuando el Senado trate el proyecto y, en cambio, impugnar judicialmente el lunes la iniciativa si llega a ser aprobada, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó: «Están pidiendo la inconstitucionalidad de una ley que todavía no existe. Es increíble. Una cosa así no pasó nunca antes. En vez de ir a protestar al Congreso o a Plaza de Mayo, ¿deciden ir al Poder Judicial? Es verdad que en la Justicia son todos unos crápulas, pero con esta ley, hasta ahora, no tienen nada que ver”.

“Tenemos que poner en evidencia a los senadores que se aprestan a malversar el voto popular y para lograrlo tenemos que movilizar al Congreso. La aprobación de esta ley dejará sólo tierra arrasada. La mayoría de la sociedad rechaza la reforma laboral y este es un costo que al gobierno le tenemos que hacer pagar”, sentenció el dirigente estatal.

El paro

Desde las 00 horas de este viernes sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Otros servicios que se verán afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.