El Senado tendrá tres sesiones esta semana



El Senado de la Nación muestra un perfil mucho más activo, con un oficialismo que ha triplicado su dotación, y esta semana se apresta a realizar nada menos que tres sesiones. Convengamos que una de ellas es la sesión preparatoria, pero después se realizarán dos sesiones de extraordinarias, para tratar el resto del temario pendiente enviado por el Poder Ejecutivo.

Más allá de que -reiteramos- una de las reuniones es la tradicional de todos los 24 de febrero, lo cierto es que para encontrar tres sesiones en una misma semana en el Senado hay que remontarse casi una década atrás. En abril de 2017, el Senado tuvo dos sesiones el martes 25 de abril: una breve, en la que aprobaron una declaración de emergencia para zonas inundadas, y otra a continuación, informativa, para recibir el informe del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. Y al día siguiente volvió a sesionar el Senado para convertir en ley el proyecto de tarifas gratuitas para electrodependientes, aprobar un límite a las excarcelaciones y sancionar una ley que equiparaba la penetración oral forzada con una violación.

Esta semana la actividad en el recinto de la Cámara alta se iniciará el martes, a las 12, con la sesión preparatoria que establece el artículo 1° del reglamento del Cuerpo, para elegir autoridades. Según ha trascendido, los cargos quedarían como están hoy, con la salvedad de la vicepresidencia 1°, que le corresponde al bloque Justicialista, que como viene sucediendo con las comisiones, haría reserva del lugar y designaría a su representante más adelante. Hasta el 10 de diciembre pasado ocupaba ese lugar la neuquina Silvia Sapag, quien ya no es senadora.

El presidente provisional del Senado continuaría siendo el puntano Bartolomé Abdala (LLA); la vice primera la radical Carolina Losada, y la vicepresidenta segunda la cordobesa Alejandra Vigo.

También se elegirá a los secretarios administrativos y parlamentarios, siendo actualmente el primero Alejandro Fitzgerald, elegido en la sesión de noviembre del año pasado en la que asumieron los nuevos senadores. Agustín Giustinian es secretario Parlamentario; en tanto que Lucas Clark y Dolores Martínez ocupan las prosecretarías Administrativa y Parlamentaria, respectivamente. Manuel Ignacio Chavarría es el prosecretario de Coordinación Operativa.

De las dos sesiones extraordinarias siguientes, la que ya ha sido pedida es la del viernes. Con las firmas de Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero, Agustín Coto, Martín Göerling. Flavia Royón y Edith Terenzi, solicitaron para el 27 de febrero a partir de las 11 el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral y el Acuerdo Comercial Unión Europea – Mercosur. El primer tema vuelve con modificaciones que le introdujo la Cámara baja, y se espera sea convertido en ley en esa jornada. El acuerdo comercial ya pasó también por Diputados y en caso de aprobarse, el Parlamento argentino será el primero de la región en darle el aval legislativo al mismo.

Según anticipó la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, la otra sesión pedida sería para el jueves 26, a fin de tratar nada menos que el nuevo Régimen Penal Juvenil, ya aprobado en Diputados, con lo que si consigue los votos, la norma que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, será ley.

No está confirmado, pero se espera que el otro tema que puedan incluir para ese día sería la modificación de la Ley de Glaciares, que tiene dictamen desde diciembre pasado y podría sufrir algunos cambios que serían anunciados en el propio recinto. De ser aprobado, deberá pasar luego por la Cámara baja, ya en el período ordinario.

Por último, sería votado el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. El exdiputado nacional se presentó el jueves pasado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que ahora preside el riojano Juan Carlos Pagotto, por lo que se espera que esta semana complete el recorrido legislativo para transformarse oficialmente en embajador, cargo que ostenta desde el mes de enero.

No hay ninguna actividad prevista para la Cámara baja, habida cuenta de que ese Cuerpo ya dio curso a los temas que le fueron asignados.

Fuente: Parlamentario