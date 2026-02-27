El Senado debate el Régimen Penal Juvenil

Tras más de dos décadas de discusión en torno al tema, que reflotaba frecuentemente a raíz de casos mediáticos, el Congreso de la Nación está a un paso este viernes de sancionar la ley que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para los adolescentes que cometan delitos.

Luego que el tema se tratara en comisiones entre 2024 y 2025 en la Cámara de Diputados, durante las sesiones extraordinarias de este mes de febrero, el oficialismo decidió motorizar nuevamente el proyecto: el impacto del crimen de Jeremías Monzón y los números más favorables para La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso fueron clave.

Así, tras la media sanción de la Cámara baja el pasado 12 de febrero, el Senado inició el debate del proyecto este viernes a las 11.32. La iniciativa se encamina a ser ley, un hecho que será remarcado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del próximo domingo.

La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien destacó que «estamos frente a una jornada histórica». Recordó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, «anterior a la reforma constitucional de 1994» y la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño por parte de nuestro país.

El salteño aseguró que se trata de aplicar un régimen «moderno, integral y especializado» donde «estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso» del adolescente. «Es una reforma que tiene pilares claros», agregó y mencionó que hace más de una década organismos internacionales «instaron a nuestro país a abandonar el modelo tutelar que hoy nos rige».

Luego de afirmar que no solo se trata de una modernización normativa, el libertario dijo que es «saldar una deuda histórica», ya que cuando anteriormente se intentó avanzar los proyectos fueron «descalificados como punitivistas, violatorios de los derechos humanos, regresivos». «Mantener la ley de 1980 es totalmente regresivo. Esa ley puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico», enfatizó y sumó que la legislación actual «no respeta las garantías mínimas».

En esa línea, Guzmán Coraita sostuvo que este régimen «está acorde a los estándares internacionales a los cuales el Estado se ha comprometido». «Estamos avanzando hacia adelante», expresó y se refirió a la cuestión de la edad: «La edad de 16 años no es un derecho ni un estándar en sí mismo. El Comité de los Derechos del Niño ha analizado distintos regímenes donde preponderantemente la edad es de 14 años y no ha dicho que sea contrario a la Convención».

Por otra parte, el legislador detalló datos de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales en 2023 hubo 17.551 causas penales con menores involucrados y en 2024 fueron 18.972, «un incremento del 10%». «Detrás de cada número hay un hecho, una víctima, una familia, un adolescente que ha cometido delito y una historia personal», señaló. En su discurso, donde además precisó cada uno de los títulos del proyecto, mencionó que Argentina «junto a Cuba somos los únicos países en la región que mantiene los 16 años».

Fuente: Parlamentario