Continúa la búsqueda del quinto tripulante del buque hundido en San Antonio

Desde la noche de este miércoles 25 de febrero, luego que se hundiera el buque pesquero Heleno A, la Prefectura Naval Argentina rastrilla las aguas del Golfo San Matías en búsqueda del quinto tripulante desaparecido.

El hecho se produjo cuando dos embarcaciones realizaban un traslado en convoy desde el muelle local con destino al puerto de Quequén, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de los buques “Marina Z” y “Heleno A”. Durante la navegación, el buque “Heleno A” sufrió un siniestro y se hundió en aguas del Golfo San Matías, mientras que la otra embarcación dio aviso de inmediato.

Tras recibirse el alerta, la Autoridad Marítima activó de inmediato un caso SAR por persona desaparecida y desplegó medios marítimos y aéreos hacia el área del incidente.

En el operativo interviene el guardacostas GC-69 “Río Paraná”, que continúa con tareas de rastrillaje en la zona, con apoyo de un pesquero que se encontraba operando en proximidades. Asimismo, se sumaron aeronaves institucionales: un avión que despegó desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y un helicóptero que efectuó sobrevuelos en el sector con base en Viedma. Además, se dispuso el desplazamiento del guardacostas GC-26 “Thompson” hacia el área de búsqueda.

Los tripulantes rescatados fueron desembarcados en la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A. y posteriormente trasladados a un centro de salud para su evaluación médica, encontrándose en buen estado general.

El caso de búsqueda y rescate continúa en condición pendiente, manteniéndose el despliegue de medios y las tareas de rastrillaje en superficie.

Rescate de sobrevivientes

De los cinco tripulantes a bordo, cuatro lograron abandonar la nave a tiempo y fueron auxiliados por el buque Marina Z, y fueron trasladados de regreso al puerto rionegrino. En el muelle de San Antonio Oeste aguardaban dos ambulancias para asistir a los marineros, quienes fueron sometidos a controles médicos preventivos tras el dramático episodio.

En tanto, continúa la búsqueda del maquinista, único tripulante desaparecido hasta el momento y cuya identidad no fue difundida oficialmente. Del operativo participan equipos de Prefectura Naval Argentina y embarcaciones que operan en el área, que realizan rastrillajes en la zona del hundimiento.

Las autoridades marítimas activaron el protocolo de emergencia ni bien se tomó conocimiento del hecho y trabajan ahora para establecer las causas del naufragio.