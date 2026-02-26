Comienza hoy el paro de controladores aéreos

Este jueves por la tarde, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) iniciará su esquema de paros escalonados. La medida se extenderá hasta el lunes 2 de marzo inclusive.

El cese de actividades se realiza por franjas de tres horas diarias. Esta situación afecta los despegues en todas las terminales aéreas del país, incluyendo el Aeropuerto Internacional General Mosconi.

La decisión gremial surge tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Los trabajadores reclaman una recomposición salarial y denuncian el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.

Cronograma de paros

Para este jueves 26 de febrero, la afectación es total para toda la aviación entre las 15:00 y las 18:00 horas. El viernes 27, la medida se repetirá de 19:00 a 22:00 horas bajo la misma modalidad.

El sábado 28 de febrero, el paro será de 13:00 a 16:00 horas, limitado a la aviación general y vuelos privados. El domingo 1 de marzo, la restricción alcanzará a la aviación comercial regular nacional de 09:00 a 12:00 horas.

Finalmente, el lunes 2 de marzo se prevé un cierre de la jornada de protesta con un paro total de 05:00 a 08:00 horas. Durante estos períodos, los controladores no procesarán planes de vuelo.

Servicios garantizados

A pesar del conflicto, se mantienen operativos los servicios esenciales por protocolos de seguridad. Quedan exentos los vuelos en emergencia, traslados sanitarios, misiones humanitarias y aeronaves de Estado.

Las operaciones de búsqueda y salvamento también mantienen su funcionamiento normal. Asimismo, los vuelos que ya se encuentren en el aire al inicio de la medida tienen garantizado su aterrizaje en destino.

Recomendaciones para pasajeros

Debido a que los servicios de navegación aérea son esenciales, la ley exige una antelación de cinco días para estos anuncios. La operatividad total programada no puede verse afectada en más de un 45 por ciento.

Se recomienda a los usuarios de Comodoro Rivadavia y la región realizar el seguimiento de sus vuelos mediante las aplicaciones oficiales. Las reprogramaciones podrían extenderse más allá de los horarios de paro estipulados.