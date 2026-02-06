Comenzó la nueva Campaña de Vacunación a embarazadas

En el marco de las acciones preventivas, la Secretaría de Salud de Chubut recuerda que se está desarrollando la Campaña de Vacunación 2026 contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Por disposición del Ministerio de Salud de la Nación y cumpliendo con el Calendario Nacional de Inmunizaciones, la estrategia se comenzó a implementar en todo el país el último 12 de enero, y en Chubut ya se vacunaron un total de 241 embarazadas que cursan el octavo mes de gestación.

Anticuerpos

La campaña se realizará hasta el 31 de agosto, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de seis meses.

La vacunación, indicada entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido y la protección durante los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VSR, principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

Campaña

Desde que dio inicio la campaña la Secretaría de Salud, que conduce Denise Acosta, desarrolló acciones orientadas a la distribución de insumos, la organización operativa de los vacunatorios que funcionan en diferentes localidades y la difusión de la estrategia en los servicios de atención prenatal.

En ese contexto, los equipos de salud comenzaron con la identificación activa de personas gestantes que cumplían con el criterio de edad gestacional, promoviendo la vacunación oportuna durante los controles prenatales habituales y fortaleciendo el trabajo articulado con Maternidades, Servicios de Obstetricia y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En ese sentido, la cantidad de dosis aplicadas hasta el momento, que ascienden a más de 200, refleja un avance de la estrategia y sienta las bases para su desarrollo sostenido durante los meses venideros.

Dosis aplicadas

Desde que comenzó la campaña el 12 de enero, de forma simultánea en todo el país, en los vacunatorios de la provincia se aplicaron un total de 241 vacunas.

De ese modo, se recordó que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia de forma totalmente gratuita, y no es necesario presentar indicación médica.