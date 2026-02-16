Chubut en el podio de las provinicias con mayor aumento de precios

El costo de una canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo evidenció en enero una brecha de más de $113.000 entre la provincia más cara y la más barata del país, de acuerdo con el último informe del «Changuito Federal» elaborado por la consultora Analytica.

El relevamiento, que utiliza precios online de productos de primera marca para asegurar la comparabilidad, sitúa a la Patagonia como la región con los valores más altos, mientras que el Noreste (NEA) y el Noroeste (NOA) se mantienen como las zonas con los precios nominales más bajos.

En el primer mes del año, Chubut y Entre Ríos tuvieron el mayor avance en los precios de los productos medidos ya que el aumento fue del 3%, mientras que en Catamarca fue el menor al apenas alcanzar el 0,9%, e incluso provincias como Misiones y San Juan registraron leves bajas nominales en el costo total de la canasta respecto a diciembre.

En términos absolutos, Santa Cruz se consolidó como la provincia más costosa para abastecerse, con un valor de $911.587 por mes. El ranking de los distritos más caros es dominado íntegramente por la región patagónica:

Santa Cruz: $911.587

Chubut: $903.640

Tierra del Fuego: $891.399

Río Negro: $887.034

Neuquén: $867.078

En contraste, Misiones registró el «changuito» más económico con $798.252, seguida por La Rioja ($807.716) y Chaco ($808.958).

El informe también hizo hincapié en el peso del «changuito» sobre los ingresos. Aunque en la Patagonia los precios son mucho más altos, el impacto en el presupuesto familiar es menor debido a los niveles salariales de la región.

Santa Cruz encabezó el ranking de canastas más costosas y a su vez ocupó el segundo lugar en remuneraciones privadas, detrás de Neuquén. De esta manera, en la Patagonia una familia destina, en promedio, el 15,7% de la suma de dos salarios privados registrados para cubrir esta canasta.

En el Norte, en cambio, los precios son más bajos pero el costo de los alimentos representa el 29,7% de los ingresos familiares. Es decir, una familia en el NOA/NEA debe destinar casi el doble de su esfuerzo salarial para comprar exactamente lo mismo que una familia en el Sur.

Productos que lideraron los aumentos

El aceite de girasol mostró subas que oscilaron entre el 3% y el 5% en la mayoría de las provincias. Mismo panorama se evidenció con la hamburguesa, cuyos precios subieron entre el 4% y el 7% en todo el país. En la misma línea, las salchichas registraron aumentos de entre el 2% y el 4%.

Por su parte, el precio de la docena de huevos se mantuvo sin cambios en la mayoría de las jurisdicciones. La excepción se dio en la Ciudad de Buenos Aires, donde el valor mostró una baja del 1,3%.