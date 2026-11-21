El dirigente Alfredo Béliz expresó fuertes críticas a la política económica del Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. Según sostuvo, los indicadores macroeconómicos que presenta el Ejecutivo no se traducen en mejoras concretas en la vida cotidiana de los asalariados, que enfrentan cada vez mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

En declaraciones recientes, Béliz señaló que desde su espacio realizan relevamientos y estadísticas permanentes en la región, cuyos resultados reflejan una realidad diferente a la que muestran los indicadores del Ministerio de Economía y la Presidencia. En ese sentido, identificó como principales problemas los bajos salarios y las dificultades para alcanzar recomposiciones paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo.

“Los indicadores de inflación en baja, la cotización del dólar, la brecha cambiaria y los precios mayoristas no llegan al bolsillo del trabajador. La realidad se mide cuando una familia va al supermercado y cuando tiene que afrontar los gastos cotidianos”, manifestó el dirigente, remarcando que el equilibrio fiscal “lo soporta la sociedad” tras tres años de implementación del actual modelo económico.

Asimismo, alertó sobre el creciente endeudamiento de las economías familiares y el impacto de los aumentos en los servicios y el transporte público. Como ejemplo, remarcó que el boleto de colectivo pasó a costar $1.800, un valor que representa una carga cada vez más importante para quienes deben trasladarse diariamente a sus lugares de trabajo. Según indicó, los gastos de transporte pueden llegar a representar hasta el 10% del salario de un empleado.

Béliz también cuestionó que, mientras se habla de equilibrio fiscal y desaceleración inflacionaria, las familias continúan perdiendo capacidad de compra y destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos a cubrir gastos esenciales. En esa línea, sostuvo que el costo de vida en la región se ubica por encima de la media nacional y que la situación requiere respuestas urgentes.

Finalmente, el dirigente retomó el mensaje del papa León, quien sostuvo que “la economía debe estar al servicio del ser humano”, para reclamar una política económica que priorice las condiciones de vida de los trabajadores y garantice una remuneración suficiente para cubrir las necesidades familiares.

“Necesitamos un cambio inmediato en el rumbo económico. No podemos esperar a los tiempos electorales: las necesidades y el hambre no esperan”, concluyó Béliz.