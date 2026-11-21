San Juan, Mendoza y Jujuy firmaron esta semana un tratado interprovincial para avanzar en la creación de la Región Minera del Cobre durante la primera jornada de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible en el Hotel Hilton de Guaymallén, Mendoza. El acuerdo fue suscripto por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Carlos Sadir tras la apertura encabezada por Cornejo y el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, con el objetivo de establecer una agenda común para desarrollar proyectos cupríferos de gran escala y atraer capitales en un país que no produce cobre a escala industrial desde el cierre de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, en 2018.

La iniciativa tiene como antecedente la Mesa Interprovincial del Cobre Argentino, constituida el 22 de mayo de 2024 durante la Expo San Juan Minera por Orrego, Cornejo, Sadir y los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), cuya presidencia recayó en Orrego y su Secretaría Ejecutiva Colegiada quedó integrada por el ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, y el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal. El nuevo tratado profundiza la integración institucional entre tres de esas jurisdicciones, destacando la participación de San Juan por su cartera de proyectos en distintas etapas de exploración, evaluación y desarrollo, entre los que figuran Vicuña, Los Azules, El Pachón y Altar.

En el marco de la cumbre, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó junto a una delegación de más de 60 empresas proveedoras de gas, petróleo y minería para avanzar en la articulación productiva con Mendoza. La agenda empresarial incluyó exposiciones de Andrés Castillo, representante de Teck Resources para exploración en Chile y Argentina, y de la compañía BHP sobre las perspectivas del cobre en América Latina y su programa Xplor para exploradoras en etapas tempranas.

La segunda jornada del encuentro continuará este viernes con debates sobre el Código de Minería, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la regulación ambiental, los minerales críticos y el financiamiento internacional. El cronograma previsto contempla la intervención de representantes de entidades financieras como Citi y UBS Investment Bank, junto a las mineras BHP, Teck y Minera San Jorge.

Fuente: El Inversor