

La falta de empleo, el aumento de las tarifas y las dificultades que atraviesan las familias fueron algunos de los temas centrales de la recorrida que realizó el diputado nacional Juan Pablo Luque por distintos sectores de Puerto Madryn acompañado por las concejales Lucila González y Andrea Rueda junto al dirigente de 28 de Julio, Omar Burgoa.

Durante su visita al barrio América, Luque escuchó a vecinos que manifestaron su preocupación por el fuerte incremento de las facturas de gas y electricidad. Algunos señalaron que, en el último año, el costo del gas llegó a duplicarse y que entre los distintos servicios deben afrontar alrededor de 300 mil pesos mensuales.

“Javier Milei liberó el sistema tarifario, tanto de la energía como del gas. Además, se quitó el 50% del subsidio de Zona Fría. Es una decisión política del Gobierno nacional que tiene consecuencias concretas en la vida de los chubutenses”, señaló Luque.

La recorrida también incluyó el barrio Perón, donde se plantearon distintas problemáticas vinculadas al acceso a los servicios, la situación de las tierras y las condiciones de infraestructura y urbanización. Allí, los vecinos expusieron las dificultades que atraviesan numerosas familias y la necesidad de respuestas para un sector que continúa creciendo.

En el barrio Malvinas, el principal reclamo estuvo relacionado con la falta de empleo y el deterioro de las condiciones económicas. “La falta de trabajo es el tema más complicado desde que asumió Milei. En Chubut nos pegó muy fuerte. La gente no tiene laburo y los que pueden trabajar no llegan a fin de mes”, expresó Luque.

También mantuvo un encuentro con representantes de distintas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad en la ciudad. Plantearon las dificultades económicas para sostener sus centros de día y espacios de acompañamiento, además de la necesidad de avanzar con proyectos de residencia y fortalecer el trabajo que realizan junto a las familias.

El reclamo de las juventudes

El diputado nacional también mantuvo una reunión con jóvenes de entre 14 y 20 años, con quienes conversó sobre las dificultades que atraviesan las nuevas generaciones. La salud mental, el bullying, las situaciones de violencia en las escuelas y la falta de herramientas de contención aparecieron entre las principales preocupaciones.

Plantearon las dificultades que tienen para continuar estudios superiores debido a lo que pasa en sus casas y la economía. “No hay acompañamiento del Estado para garantizar la continuidad de los estudios y para ninguno es opción trasladarse para estudiar a otra ciudad cuando las carreras elegidas no se encuentran en la ciudad”, advirtió Luque.

La pérdida de oportunidades laborales es otro punto de preocupación. «Hablamos de jóvenes que no consiguen independizarse por lo alto que resulta el costo de vida, incluso teniendo trabajo. Esto también repercute en los vínculos personales y en la salud mental» expresó el diputado.

“Hay un gran abandono y mucho desprecio por la situación que están atravesando los trabajadores, los jubilados y las instituciones que todos los días acompañan a quienes más lo necesitan”, sostuvo Luque.

“Las decisiones económicas y políticas impactan directamente en la vida cotidiana. Yo creo que el panorama que estamos viviendo se puede revertir pero hay que trabajar y plantear a los chubutenses que esa salida es posible con un proyecto que genere trabajo y piensa en la gente”, cerró Luque tras la jornada de trabajo en Puerto Madryn.