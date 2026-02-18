Celebran el crecimiento de los autos eléctricos en Argentina

El mercado de autos eléctricos en Argentina inició 2026 con un crecimiento inédito, en enero se patentaron 533 unidades en todo el país. Esta cifra implica un salto del 278% frente a diciembre de 2025, además, representa un 620% más que en enero del año anterior.

Para dimensionar el cambio, todo 2025 había cerrado con 1.279 unidades acumuladas. Aunque el peso dentro del mercado total sigue siendo bajo, la tendencia es firme.

El impulso del cupo y el liderazgo de BYD

El principal motor del crecimiento fue el ingreso de modelos bajo el cupo oficial. Este régimen permite importar vehículos electrificados sin aranceles.

La condición establece un valor inferior a US$16.000 FOB. Así, se amplió la oferta y mejoraron los precios de acceso.

En este escenario, BYD lideró con claridad. La marca concentró 386 patentamientos, cerca del 72% del total. Detrás quedaron Chevrolet con 37 y Renault con 25. También participaron marcas como Volvo y BMW.

Modelos más elegidos y concentración del mercado

El dominio de BYD también se reflejó en los modelos. El BYD Yuan Pro encabezó el ranking con 210 unidades. En segundo lugar se ubicó el BYD Dolphin Mini con 176. Recién después apareció el Chevrolet Spark EUV con 37.

Otros modelos incluyeron el Renault Kangoo E-Tech y el Volvo EX30. Sin embargo, los volúmenes mostraron fuerte concentración en el líder.

Esta dispersión evidencia un mercado aún pequeño. No obstante, la variedad de marcas anticipa mayor competencia futura.

Su impacto ambiental

El crecimiento responde a incentivos económicos, pero también a conciencia ambiental. Cada vehículo eléctrico reduce emisiones directas en entornos urbanos.

Al no emitir gases de escape, disminuyen contaminantes como óxidos de nitrógeno. En consecuencia, mejoran la calidad del aire en ciudades densamente pobladas.

Además, la electrificación reduce dependencia de combustibles fósiles importados. Por lo tanto, fortalece la transición energética nacional. Si la matriz eléctrica incorpora más renovables, el beneficio climático será mayor. Así, la movilidad eléctrica se integra a una estrategia ambiental más amplia.