Vialidad Nacional suma camiones para abastecer aviones hidrantes en los incendios



Vialidad Nacional, a través del 13° Distrito Chubut, informó que se incorporó a los organismos nacionales y provinciales que aportan recursos en la lucha contra los incendios forestales que afectan la comarca andina de esta provincia.

El organismo vial aportó dos camiones cisterna con capacidad de 12 y 15 mil litros de agua cada uno. Los mismos son utilizados para abastecer un reservorio mayor de 125 mil litros de agua y otro tanque de reserva de 20 mil litros, ubicados en el aeropuerto de Esquel. Desde allí, se proveerá de agua a los aviones hidrantes que operan en la zona.

Desde la Subsecretaría de Protección Civil de la Provincia y de la Agencia Federal de Emergencias, se solicitó el trabajo de los camiones mientras sea necesario abastecer a los medios aéreos que luchan contra los incendios forestales del Parque Los Alerces y en la zona de El Hoyo y Epuyén.

Transitabilidad con precaución

Cabe informar que las condiciones de transitabilidad en la RN40, entre las ciudades de Esquel y El Bolsón, se mantienen normales. Sin embargo, se advierte la presencia de humo en el ambiente y visibilidad reducida en sectores de zonas aledañas a las localidades de Epuyén y El Hoyo (zona de Puerto Patriada).

La situación de la ruta es monitoreada constantemente por personal vial y de seguridad, por lo que, si es necesario aplicar alguna medida precautoria, se informará por los canales oficiales del organismo vial.

Antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales.

Si requiere asistencia para emergencias los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención durante las 24 horas, todos los días, llamando a las líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-3330073.

Por otras consultas, gestiones y/o reclamos podrán comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección [email protected] o mediante el formulario web.