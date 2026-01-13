PRESO POLÍTICO - VENEZUELA - YACOOV HARARI

Venezuela liberó al preso político argentino-israelí Yacoov Harari

El ciudadano argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, quien se encontraba detenido como preso político en Venezuela, fue excarcelado este lunes, según informó la ONG venezolana Foro Penal.

Harari fue arrestado en octubre de 2024 y, tras permanecer más de un año en el penal El Rodeo I, recuperó la libertad luego de la detención de Nicolás Maduro, según pudo saber la Agencia Noticia Argentinas.__IP__

Foro Penal publicó la lista de los presos políticos que fueron excarcelados desde el 8 al 12 de enero, y allí se encuentra Harari:

