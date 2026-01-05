Nicolás Maduro se declaró inocente ante la Justicia de Nueva York



El líder venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes en la primera audiencia ante el tribunal de Nueva York, Estados Unidos.

Lo hizo ante el juez Alvin Hellerstein, luego de la lectura de los cargos por narcotráfico y terrorismo.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, afirmó Maduro ante el magistrado y a través de un intérprete.

El dirigente chavista fue llevado hasta el tribunal en el marco de un fuerte operativo de seguridad, al junto a su esposa, Cilia Flores, que también se declaró inocente.

Ambos enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico que entrelaza la lucha contra el crimen organizado y el control del petróleo, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

La próxima fecha de audiencia judicial está fijada para el 17 de marzo.

El líder venezolano aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos. Poco después, Cilia Flores se declaró “no culpable, completamente inocente”.

Al principio de la audiencia, preguntado por el juez Hellerstein, de 92 años, Maduro se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba “secuestrado” en suelo estadounidense.

Por su parte, Barry Pollack, el abogado de Maduro, afirmó en el tribunal que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

En la nueva acta de inculpación se encuentra también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

Maduro y Flores fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad en helicóptero desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a un helipuerto de Manhattan y llevados en caravana al juzgado horas antes del proceso.

Maduro ingresó a las 12 PM, hora del este, al tribunal con uniforme de preso y grilletes en los pies, auriculares para las traducciones y esposado. Su esposa llevaba la misma ropa, aunque ambas manos estaban sin esposar, según CBS News.

Mientras tanto, grupos de manifestantes se congregaron frente al juzgado del bajo Manhattan, donde iban a comparecer Maduro y su esposa. Se escuchaban fuertes cánticos, banderas y gente golpeando latas. Algunos gritaban “¡Maduro!”. Varias pancartas dicen: “¡Libertad para el presidente Maduro y Cilia Flores ya!”, “¡No a la guerra por el petróleo venezolano!” y “¡EE. UU., manos fuera de Venezuela!”.

También había un pequeño contingente de contramanifestantes. Uno ondeaba una bandera de Trump a un lado y una bandera venezolana al otro. La policía instaló una barricada que los separaba de la protesta pro-Maduro.