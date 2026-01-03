ESTADOS UNIDOS - NICOLAS MADURO - VENEZUELA

Nicolás Maduro será juzgado en Estados Unidos

Nicolás Maduro llegó esta tarde a Nueva York, luego de haber sido capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos, donde será juzgado por narcoterrorismo.

El avión arribó cerca de las 17.30 hora local (18.30 de la Argentina) al aeropuerto Stewart de Nueva York, aunque Maduro bajó de la aeronave una hora después, junto a su esposa Cilia Flores, ambos custodiados por personal del FBI.

El ahora expresidente estaba esposado, con los ojos tapados y un conjunto deportivo. Poco después fue trasladado una prisión federal de Brooklyn.

Asimismo, y según reveló la agencia Noticias Argentinas, el próximo lunes Maduro deberá presentarse ante la justicia estadounidense para responder a una serie de acusaciones.

La llegada de Maduro y su esposa fue filmada y fotografiada por personal del gobierno estadounidense, en medio de un fuerte operativo de seguridad que se había desplegado en la estación aérea.

En tanto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, había confirmado en su cuenta de la red social X que Maduro «ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado cargos formales contra Maduro en marzo de 2020 por su supuesto vínculo para favorecer el narcotráfico internacional.

Además, el depuesto mandatario habría integrado la conducción del “Cartel de los Soles”, una red conformada en la década del ’90 por altos funcionarios y militares venezolanos, implicados en el tráfico de drogas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior
Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: petróleo, venezuela

Qué pasará con el precio del petróleo tras la caída de Maduro
Etiquetas: delcy rodriguez, venezuela

Tribunal Supremo de Venezuela ordena la jura de Delcy Rodríguez
Etiquetas: Fiesta de la Cereza

Fiesta de la Cereza: Los Antiguos cerca del 100% de ocupación