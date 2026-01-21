La Pampa acelera su transición energética con vientos de inversión y sol privado

En medio del avance de las energías limpias en todo el país, La Pampa comienza a consolidarse como un jugador relevante en la generación renovable. Con parques eólicos en funcionamiento, nuevos desarrollos de gran escala en carpeta y proyectos solares impulsados bajo esquemas público-privados, la provincia apuesta a diversificar su matriz energética, atraer inversiones y generar empleo.

El viento como punta de lanza

Uno de los emblemas de esta transición es el Parque Eólico La Banderita, desarrollado por el Grupo FRALI en cercanías de General Acha. Con una potencia cercana a los 40 megavatios (MW), fue uno de los primeros proyectos pampeanos en entrar en operación bajo el programa nacional RENOVAr y hoy continúa inyectando energía eólica al sistema interconectado.

Pero el salto de escala llegará de la mano de Genneia, una de las principales compañías de generación renovable del país. La empresa impulsa el Parque Eólico Hucalito, un proyecto de aproximadamente 175,5 MW, para el cual ya solicitó la conexión a la red eléctrica provincial y está en el proceso de búsqueda de sus potenciales proveedores.

Hucalito se convertirá en el mayor parque eólico de La Pampa, multiplicando varias veces la capacidad instalada actual y posicionando a la provincia entre las de mayor crecimiento en generación eólica del centro del país.

Genneia opera parques eólicos y solares en distintas provincias argentinas y se acerca a los 2.000 MW de capacidad instalada, lo que la ubica entre los líderes del sector a nivel nacional.

El sol gana terreno

En paralelo, la energía solar comienza a ocupar un lugar cada vez más visible. El primer paso lo dio Pampetrol SAPEM, la empresa provincial de energía, con la puesta en marcha de un parque solar en Victorica, que marcó un hito para la generación fotovoltaica pampeana.

La novedad más reciente llegó desde General Pico, donde se adjudicó la construcción de un parque solar de 15 MW a una UTE integrada por Cimepro S.A., Martínez de la Fuente S.A. y Megatrans S.A., con participación minoritaria de Pampetrol y mayoría de capital privado.

El proyecto, que se desarrollará en el polo energético de la ciudad, apunta a abastecer de energía limpia a unos 9.000 hogares y se presenta como una experiencia inédita en la provincia por el peso del financiamiento privado en un emprendimiento solar de esta escala.

Expectativas y próximos pasos

La Pampa combina buen recurso eólico, altos niveles de radiación solar y disponibilidad territorial, un combo que empieza a despertar mayor interés inversor. A eso se suman políticas provinciales orientadas a facilitar este tipo de desarrollos.

Según las previsiones, la construcción del Parque Eólico Hucalito podría comenzar a mediados de este año y avanzar durante la primera mitad de 2026, con impacto directo en el empleo local, la actividad de proveedores y la infraestructura eléctrica.

Desde el Gobierno provincial destacan que estos proyectos no solo responden a compromisos ambientales, sino que forman parte de una estrategia más amplia de desarrollo productivo, generación de empleo y soberanía energética.