Chubut pidió el traspaso de rutas nacionales para reparación con fondos propios



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, solicitó formalmente al Gobierno nacional el traspaso a la Provincia de tres sectores de las rutas nacionales 3 y 25, con el objetivo de avanzar en su recuperación integral mediante una inversión estimada de $70 mil millones de recursos provinciales.

La iniciativa contempla la intervención de más de 115 kilómetros de calzada en tres tramos estratégicos: uno sobre la Ruta Nacional 25, entre Trelew y Dolavon, y otros dos sobre la Ruta Nacional 3, entre Comodoro Rivadavia, el empalme con la Ruta Provincial 27 y la estancia Laguna Grande.

Las obras proyectadas incluyen la recuperación de las calzadas, la colocación de nuevas carpetas asfálticas, el tratamiento de fisuras y deformaciones, el acondicionamiento de banquinas y estructuras de drenaje, y la ejecución de señalización horizontal definitiva.

La propuesta busca dar respuesta al deterioro de sectores fundamentales para la conectividad provincial, el transporte de cargas, la actividad productiva y turística, y la circulación diaria de miles de vecinos.

Una inversión histórica para recuperar las rutas

Al respecto, Torres confirmó que “solicitamos formalmente a Nación el traspaso de estos tres sectores clave para que la Provincia pueda hacerse cargo directamente de las obras”, y advirtió que “es fundamental que avancemos en esta iniciativa para evitar que el mal estado de las rutas nacionales siga poniendo en riesgo la vida de los chubutenses y de las miles de personas que vienen a visitar nuestra provincia”.

En ese sentido, el mandatario destacó que “estamos dispuestos a destinar una inversión provincial histórica de $70 mil millones para recuperar más de 115 kilómetros de rutas nacionales y mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad vial”.

“Tanto la Ruta 3 como la Ruta 25 son arterias estratégicas para la producción, el turismo y la conectividad de Chubut. Su estado actual demanda una intervención urgente y una respuesta concreta para los miles de ciudadanos que merecen viajar seguros”, señaló.

Finalmente, Torres remarcó que “con recursos propios y una planificación inteligente, queremos hacernos cargo de las obras que hacen falta: nuevo asfalto, reparación de deformaciones, señalización y acondicionamiento de banquinas. Porque los chubutenses no pueden seguir esperando para tener las rutas seguras que se merecen”.

Tres obras estratégicas para la conectividad provincial

La propuesta presentada al Gobierno nacional contempla tres intervenciones, cada una con un plazo estimado de ejecución de 18 meses, que permitirán recuperar sectores de alta importancia para la circulación vehicular y el desarrollo productivo de Chubut.

Ruta Nacional 25: Trelew–Dolavon

La primera intervención comprende el tramo ubicado entre los kilómetros 28,51 y 56,29 de la Ruta Nacional 25, con una extensión aproximada de 28 kilómetros y una inversión estimada de $15 mil millones.

Los trabajos contemplan la ejecución de una nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente, de cuatro centímetros de espesor y 7,70 metros de ancho total, incluyendo una calzada de 6,70 metros y banquinas pavimentadas de 50 centímetros a cada lado.

También se prevé el fresado de sectores deteriorados para corregir ahuellamientos, el sellado de fisuras, la ejecución de bacheos superficiales y el acondicionamiento de banquinas enripiadas de 2,50 metros de ancho.

La obra incluirá, además, la recuperación de las estructuras de drenaje existentes y la ejecución de la demarcación horizontal definitiva, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de la calzada.

Ruta Nacional 3: Comodoro Rivadavia–Empalme Ruta Provincial 27

La segunda intervención comprende un tramo de 32,62 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre Comodoro Rivadavia y el empalme con la Ruta Provincial 27, con una inversión estimada de $23 mil millones.

El proyecto prevé la colocación de una nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente con asfalto modificado, de cinco centímetros de espesor, junto con tratamientos específicos para corregir deformaciones y evitar la aparición de nuevas fisuras.

Entre las tareas previstas se encuentran el fresado y la reposición de sectores deteriorados, el sellado de grietas, la ejecución de bacheos superficiales y el acondicionamiento de banquinas de entre dos y 2,50 metros de ancho, según las características de cada sector.

También se realizarán trabajos de compactación de terraplenes, construcción de cordones cuneta, protección de taludes mediante gaviones y colchonetas, recuperación de estructuras de drenaje y señalización horizontal definitiva.

Ruta Nacional 3: Laguna Grande–Empalme Ruta Provincial 27

La tercera obra contempla la recuperación de 54,43 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre la estancia Laguna Grande y el empalme con la Ruta Provincial 27, con una inversión estimada de $32 mil millones.

Las tareas incluyen la ejecución de una nueva carpeta asfáltica en caliente con asfalto modificado, de cinco centímetros de espesor y 7,70 metros de ancho total, con banquinas pavimentadas de 50 centímetros a cada lado.

En los sectores que lo requieran se realizarán trabajos de fresado, reposición de carpeta asfáltica, sellado de fisuras, bacheo superficial y relleno de grietas. Además, se aplicarán tratamientos especiales destinados a reducir la reaparición de fisuras en la superficie.

El proyecto contempla también la ejecución de banquinas enripiadas de 2,50 metros de ancho, el acondicionamiento de las estructuras de drenaje existentes y la demarcación horizontal definitiva.

En conjunto, las tres intervenciones permitirán mejorar sustancialmente las condiciones de circulación en corredores estratégicos de Chubut, fortalecer la seguridad vial y extender la vida útil de la infraestructura, reduciendo la necesidad de reparaciones de mayor magnitud en los próximos años.