La Corte Suprema confirmó condenas a los asesinos de Beryl Williams

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena para los asesinos de la jubilada Beryl Williams en Puerto Madryn. El máximo tribunal nacional rechazó dos recursos extraordinarios de la Defensa Pública de los criminales y de este modo ratificó la pena de 16 años de prisión contra Mauricio “El Negro” Ramírez y de 21 años para Manuel «Galíndez» Colón.

Las resoluciones fechadas este jueves las firmaron los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

La conocida vecina de 86 años fue violentamente asesinada la noche del 29 de diciembre de 2019 en la ciudad del Golfo. Durante el ataque, la mujer fue inmovilizada y amordazada. Quedó tirada en el piso y murió por asfixia. Los autores sustrajeron dinero y joyas y luego huyeron del lugar.

La investigación incluyó análisis de cámaras de seguridad, intervenciones telefónicas, allanamientos y secuestro de elementos vinculados al hecho.

Por su participación en el caso también habían quedado condenados los conocidos delincuentes de Trelew Leandro y Rodrigo Ramón. Al expediente lo investigó el fiscal de Madryn Jorge Bugueño.