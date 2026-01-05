DELCY RODRIGUEZ - VENEZUELA

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela


La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta del país ante la Asamblea Nacional de ese país.

Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos.

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, aseguró Rodríguez en la ceremonia.

La jura estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el Salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

La número dos de Maduro sostuvo que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, ambos detenidos en Estados Unidos, son “héroes”.

«Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como nación libre, soberana e independiente», enfatizó.

Además, en su mensaje al país, pidió unidad nacional «en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación».

Fuente: Agencia NA

