Delcy Rodríguez envía señales de cooperación a Donald Trump



Delcy Rodríguez jura este lunes como presidenta interina de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, en una decisión respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y las Fuerzas Armadas, en un contexto de fuerte presión internacional y disputa diplomática con Washington.

La ceremonia se realizará ante la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. La asunción se produce tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declaró la “ausencia forzosa” de Maduro y habilitó a la vicepresidenta ejecutiva a asumir el mando del Ejecutivo. El máximo tribunal calificó la detención del mandatario como un “secuestro” y una “agresión extranjera”.

Rodríguez, considerada la figura más poderosa del círculo íntimo de Maduro, asume el control formal del gobierno en un escenario de alta inestabilidad política y económica. La dirigente cuenta con el respaldo explícito del alto mando militar, actor clave en la gobernabilidad venezolana, y concentra poder político, jurídico y diplomático en un momento de máxima tensión institucional.

La asunción ocurre luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Rodríguez podría encabezar una etapa de transición en Venezuela y deslizó que hubo contactos con el secretario de Estado, Marco Rubio. Trump sostuvo que la dirigente “podría colaborar” con Washington, aunque advirtió que, de no alinearse, “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”.

En un mensaje posterior difundido en redes sociales, Rodríguez adoptó un tono más conciliador y expresó su voluntad de construir “relaciones respetuosas” con Estados Unidos. Sin embargo, en declaraciones televisadas desde Caracas, mantuvo un discurso confrontativo y reiteró que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.

