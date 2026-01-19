Declaran emergencia geológica y urbanística tras derrumbe en Comodoro Rivadavia



La comisión de receso del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró este domingo la emergencia geológica urbanística tras el derrumbe del cerro Hermitte. La ordenanza fue redactada por el bloque Ach, con contribuciones de Omar Lattanzio.

La catástrofe afecta a los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, en la zona de km 3. Por el momento, hay cientos de evacuados en distintos clubes de la zona.

La ordenanza declara el estado de emergencia en la zona del Cerro Hermitte. La medida busca enfrentar la inestabilidad del suelo mediante una vigencia inicial de 90 días, permitiendo la implementación de acciones para proteger a los habitantes.

Para facilitar una respuesta rápida, el texto autoriza al Poder Ejecutivo a realizar reestructuraciones presupuestarias y a gestionar financiamiento externo.

Además, se establece un régimen de contratación excepcional que permite la adquisición directa de bienes y servicios vinculados exclusivamente a la mitigación de riesgos.

Finalmente, la normativa exige transparencia administrativa mediante dictámenes jurídicos y la publicación detallada de cada contrato realizado durante este periodo crítico.

Por otra parte, la ordenanza presenta un plan de contingencia oficial diseñado para gestionar la evacuación masiva de aproximadamente 2.000 personas ante la amenaza inminente de deslizamientos de tierra en el Cerro Hermitte.

La estrategia detalla una respuesta logística integral que abarca desde la coordinación de refugios temporales hasta la implementación de fases operativas estrictas supervisadas por un centro de operaciones de emergencia.

El propósito fundamental es salvaguardar la integridad física y social de los ciudadanos afectados, garantizando asistencia sanitaria y seguridad durante un periodo crítico de treinta días.

Fuente: ADNSur