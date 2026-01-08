Comienza la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

El próximo lunes 12 de enero, comenzará de forma simultánea con el Ministerio de Salud de la Nación y todas las provincias, la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

En ese sentido, la Provincia cumple con lo establecido por la cartera sanitaria nacional, de adelantar el inicio de la estrategia sanitaria con el propósito de anticiparse a la circulación del virus, y garantizar la protección de los recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida.

La campaña de vacunación está dirigida a personas gestantes que cursan el octavo mes (entre las semanas 32 y 36), y de esta manera los bebés quedan protegidos desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida, reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones severas.

En esa línea, desde la cartera sanitaria chubutense, que conduce Denise Acosta, se indicó que las dosis distribuidas por el Ministerio de Salud de la Nación estarán disponibles el próximo lunes 12 de enero en todos los vacunatorios que funcionan en la provincia, y se aplicarán de manera totalmente gratuita, teniendo en cuenta que no se necesita indicación médica.

De ese modo, se convoca a las embarazadas a ser parte de la campaña, destacando que durante el año pasado se aplicaron más de 2.560 dosis en toda la provincia.

Campaña 2026

Debido a los óptimos resultados obtenidos durante 2025, y con el propósito de anticiparse a la circulación del virus, el Ministerio de Salud de la Nación adelantó el comienzo de la campaña, por tercer año consecutivo.

Asimismo, con la decisión se prevé disminuir la presión sobre las guardias pediátricas, la ocupación de camas en salas de internación y terapias, y optimizar los recursos del sistema sanitario.

Importancia de la vacuna

El VSR es el principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en bebés menores de un año, y tiene una importante repercusión en el sistema sanitario durante la época invernal, por eso es relevante que todas las embarazadas se apliquen la vacuna, ya que se ha demostrado una eficacia elevada en la disminución de las internaciones graves.

Ante ello, es importante mencionar que la vacunación materna permite la transferencia de anticuerpos al bebé antes del nacimiento, brindando protección pasiva en el período de mayor riesgo.

Además, esta dosis puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.