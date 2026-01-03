Comenzó el Rally Dakar 2026, la carrera más extrema del mundo

El Rally Dakar 2026 puso primera este sábado 3 con el prólogo en Yanbu, marcando el inicio de una nueva edición de la prueba más exigente del automovilismo mundial.

Cientos de pilotos y navegantes, distribuidos en ocho categorías, afrontarán dos semanas de competencia extrema a lo largo del desierto de Arabia Saudita, con el objetivo de llegar al podio final el 17 de enero, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Una carrera de 13 duras etapas

La carrera contará con 13 etapas, que recorrerán siete ciudades del país anfitrión. Yanbu y Al-Ula aparecen como puntos centrales del trazado, en un itinerario que combina dunas, pistas rápidas, zonas de rocas volcánicas y complejos desafíos de navegación. Tras el prólogo inaugural, la primera etapa también se disputará en Yanbu, comenzando a marcar diferencias desde los primeros kilómetros.

El calendario incluye dos etapas maratón —sin asistencia mecánica externa—, una jornada de descanso en Riad y una exigente “etapa reina” cercana a los 900 kilómetros totales. El regreso a la salida en masa y el paso por regiones como Wadi ad-Dawasir y Bisha prometen ser determinantes en la lucha por la general, antes del cierre definitivo nuevamente en Yanbu, sobre la costa del Mar Rojo.

Cada categoría

En esta edición del Dakar compiten categorías históricas como Motos, Autos Ultimate, Challenger, SSV y Camiones, junto a propuestas especiales como Dakar Classic y Mission 1000, orientada a energías alternativas. #AgenciaNA

La competencia se pone en marcha con una especial corta de 23 kilómetros a orillas del Mar Rojo, ideal para definir el orden de salida de la Etapa 1.

Primer bucle cronometrado de 305 kilómetros, con pistas rápidas y sectores de arena donde la navegación empieza a ser clave.

20 argentinos en carrera

Argentina llega a esta edición con un peso histórico que la respalda: entre los campeones nacionales del Dakar figuran Marcos y Alejandro Patronelli, Manuel Andújar, Kevin Benavides en motos y Nicolás Cavigliasso junto a Valentina Pertegarini.

El foco estará puesto en los hermanos salteños Benavides: Luciano continuará en motos, mientras que Kevin, bicampeón en 2019 y 2023, iniciará una nueva etapa deportiva al debutar en la categoría Challenger tras dejar las dos ruedas por un 2025 marcado por accidentes.

Kevin Benavides afrontará su primer Dakar en cuatro ruedas navegado por Lisandro Sisterna, en un cambio trascendental para uno de los nombres más importantes del rally argentino reciente. Luciano, en tanto, volverá a ser una de las cartas nacionales en motos dentro de la clase RallyGP.

En total, serán 20 los argentinos en competencia. En motos, además de Luciano Benavides, correrán Leonardo Cola y Santiago Rostán en Rally2.

En la categoría Ultimate, Bruno Jacomy será navegante del chileno Lucas Del Río, mientras que Juan Cruz Yacopini será la gran ausencia tras el grave accidente sufrido en Mendoza.

En Challenger, el grupo más numeroso, se destacan Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini —vigentes campeones—, Augusto Sanz con Puck Klaassen, David Zille y Sebastián Cesana, Fernando Acosta con Oscar Ral, Pablo Copetti y el propio Kevin Benavides.

El Side by Side también tendrá presencia albiceleste con Manuel Andújar junto a Andrés Frini y la dupla Jeremías González Ferioli–Gonzalo Rinaldi.

En las categorías especiales, Gastón Matarucco será navegante en Dakar Classic y Benjamín Pascual competirá en Mission 1000, orientada a nuevas tecnologías.