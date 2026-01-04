Cayó una avioneta cerca de San Antonio Oeste

Una avioneta privada cayó este domingo por la mañana en un campo rural cercano a San Antonio Oeste, en un sector ubicado entre la Ruta Provincial 2 y la Ruta Nacional 3, a pocos metros de una estación de servicio YPF. Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a centros de salud de la zona.

Según informaron fuentes policiales, la aeronave había partido desde Las Grutas y tenía como destino final Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe. El accidente se registró alrededor de las 9 de la mañana, momento en el que se activó un operativo de emergencia en el lugar.

En la avioneta viajaban tres ocupantes, entre ellos un matrimonio de 61 y 65 años y el piloto, cuyos datos personales no trascendieron. De acuerdo al parte oficial, todos fueron asistidos en el lugar y luego derivados a centros sanitarios para una evaluación más completa.

Desde el ámbito judicial, la Fiscalía descentralizada de turno de San Antonio Oeste tomó intervención inmediata. Fuentes judiciales indicaron que las personas involucradas serían residentes de otra provincia, que se habían trasladado en la aeronave para pasar las fiestas en la región costera.

En el lugar también trabajaron efectivos del gabinete de Criminalística, el médico policial y personal de la autoridad aeroportuaria, quienes realizaron las primeras pericias sobre la aeronave siniestrada y el terreno donde se produjo la caída.