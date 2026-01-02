BRASIL - JAIR BOLSONARO - PRISIÓN

Bolsonaro volvió a prisión tras estar una semana hospitalizado


El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el jueves el alta y poco después reingresó en la celda de la Policía Federal, en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años por su participación en un golpe de Estado en perjuicio de Luiz Inacio Lula Da Silva, su sucesor y actual mandatario de la nación sudamericana.

Bolsonaro, de 70 años, dejó el hospital DF Star, de la capital brasileña, donde estuvo internado durante ocho dias, lapso en el cual fue intervenido en cuatro ocasiones para corregir una hernia inguinal y por un problema en el diafragma.

El retorno de Bolsonaro a la cárcel se concretó esta tarde, unas horas después de que el Supremo Tribunal rechazara una nueva petición de prisión domiciliaria para el líder de derecha por motivos humanitarios, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el juez Alexander de Moraes advirtió que por ahora no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la prisión domiciliaria, especialmente ante las reiteradas violaciones del recluso a las medidas cautelares que le fueron impuestas cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

A la vez, Moraes recordó que Bolsonaro destruyó recientemente la tobillera electrónica con la que se le controlaban sus movimientos en un supuesto intento de fuga.

