ALEJANDRA MONTEOLIVA - NAHUEL GALLO - VENEZUELA

Alejandra Monteoliva: «Trabajamos para que Nahuel Gallo regrese al país»


La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, destacó hoy que el Gobierno argentino mantiene permanentes gestiones para reclamar contra la “detención ilegal” en Venezuela del gendarme Nahuel Gallo, porque “el objetivo es uno solo: que regrese al país”.

“La situación del gendarme Gallo es profundamente dolorosa para la familia, para la Gendarmería, para todo el Gobierno y para los argentinos, sostuvo la ministra en declaraciones al canal de noticias La Nación+.

Gallo quedó detenido en diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela por tierra, a través de la frontera con Colombia, cuando se encontraba de vacaciones y viajaba para ver a su pareja de nacionalidad venezolana y a su pequeño hijo.

“Hace más de un año, desde aquel 8 de diciembre venimos trabajando de manera permanente y sostenida. Hay canales diplomáticos e institucionales, y el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese”, resaltó la funcionaria.

Asimismo, señaló que en toda la tramitación para lograr la liberación del gendarme “es muy importante la reserva de la información, lo que se puede plantear y lo que no en casos como estos. Pero no es en ningún momento sinónimo de falta de acción, sino la intención de resguardarlo”.

Monteoliva dijo que, tras la incursión militar estadounidense en Venezuela y la detención de Maduro, “en la situación de Nahuel, detenido ilegalmente, no ha habido modificación de las condiciones en las que está detenido en estos últimos dos o tres días”.

Fuente: Agencia NA

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior
Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Estados Unidos, OEA, venezuela

La OEA convoca a su Consejo Permanente para analizar la situación en Venezuela
Etiquetas: Estados Unidos, nicolas maduro, TRIBUNAL

Trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal en Nueva York
Etiquetas: Donald Trump, petróleo, venezuela

Donald Trump exige «acceso total» a Venezuela y su petróleo