Alejandra Monteoliva: «Trabajamos para que Nahuel Gallo regrese al país»



La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, destacó hoy que el Gobierno argentino mantiene permanentes gestiones para reclamar contra la “detención ilegal” en Venezuela del gendarme Nahuel Gallo, porque “el objetivo es uno solo: que regrese al país”.

“La situación del gendarme Gallo es profundamente dolorosa para la familia, para la Gendarmería, para todo el Gobierno y para los argentinos, sostuvo la ministra en declaraciones al canal de noticias La Nación+.

Gallo quedó detenido en diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela por tierra, a través de la frontera con Colombia, cuando se encontraba de vacaciones y viajaba para ver a su pareja de nacionalidad venezolana y a su pequeño hijo.

“Hace más de un año, desde aquel 8 de diciembre venimos trabajando de manera permanente y sostenida. Hay canales diplomáticos e institucionales, y el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese”, resaltó la funcionaria.

Asimismo, señaló que en toda la tramitación para lograr la liberación del gendarme “es muy importante la reserva de la información, lo que se puede plantear y lo que no en casos como estos. Pero no es en ningún momento sinónimo de falta de acción, sino la intención de resguardarlo”.

Monteoliva dijo que, tras la incursión militar estadounidense en Venezuela y la detención de Maduro, “en la situación de Nahuel, detenido ilegalmente, no ha habido modificación de las condiciones en las que está detenido en estos últimos dos o tres días”.

Fuente: Agencia NA