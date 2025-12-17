Wanda y Zaira Nara, la dupla en la conducción de MasterChef Celebrity



En plena Semana Olímpica, MasterChef Celebrity tuvo como gran invitada a Zaira Nara, quien formó dupla con su hermana Wanda.

Aunque Zaira no se puso el delantal, sí acompañó activamente a Wanda en el recorrido por las cocinas, donde ambas interactuaron con los participantes, compartieron anécdotas personales y protagonizaron varios momentos distendidos, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

“Les quiero presentar a mi dupla de la vida: Zaira Nara”, anunció Wanda al aire, reforzando el clima íntimo que se generó entre las hermanas. Además, fue la menor de las Nara quien se quedó al mando de la conducción cuando su hermana tuvo que irse porque tenía un evento.

La gala, que combinó performance artística y gastronomía, tuvo como desafío central la preparación de una Pavlova. A su vez, la llegada de Zaira generó comentarios en el piso, siendo Wanda quien realizó chistes.

“Los de la primera fila se les va a quemar todo si siguen mirando”, expresó la conductora, al referirse a Maxi López e Ian Lucas, quienes estaban en las cocinas al frente del jurado y de las conductoras.

Además, Zaira reveló que su excuñado tenía el plan de hacerle “gancho” con el influencer. Ante esto, López le pidió encarecidamente a su compañero de equipo que se concentrara: “Concéntrate en esto, te lo pido por favor. La vista en la Pavlova”.

No es la primera vez que las Nara comparten pantalla en un reality, debido a que el año pasado ya lo habían hecho en Bake Off Famosos, donde incluso se animaron a bailar juntas.