Prorrogan hasta junio de 2026 el período de transición de la central hidroeléctrica Futaleufú



La Secretaría de Energía prorrogó hasta el 15 de junio de 2026 el período de transición para la Central Hidroeléctrica Futaleufú, en la provincia de Chubut, cuya concesión a cargo de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú S.A. había vencido el 15 de junio pasado tras 30 años de operación.

Así lo dispone la Resolución 503/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, que extiende el plazo establecido originalmente en septiembre y que había sido prorrogado hasta el 12 de diciembre mediante una resolución anterior.

Según los considerandos de la norma, la medida se adopta «a los efectos de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en el Río» y para garantizar «la continuidad operativa del complejo hidroeléctrico» sin interrupciones en el servicio público.

La central Futaleufú fue privatizada en 1995 cuando el entonces Ministerio de Economía adjudicó el 98 por ciento del paquete accionario de la sociedad a la empresa Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., conforme lo establece el contrato de concesión vigente.

Durante el período de transición, la concesionaria deberá continuar a cargo del complejo hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones contractuales. La Subsecretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía fue ratificada como veedor de la operación.

Asimismo, la resolución invita a la provincia del Chubut a designar un representante para colaborar con la Subsecretaría durante este período. La central representa un activo estratégico para el sistema energético nacional por su contribución a la diversificación de la matriz eléctrica.