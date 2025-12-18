Pronostican pocas olas de calor para este verano en Argentina



De acuerdo a dos informes elaborados por expertos de diferentes instituciones, en los meses de diciembre, enero y febrero las temperaturas medias serán entre normales y superiores a lo habitual para buena parte del país. Pero no se esperan olas de calor frecuentes y agobiantes. Por otro lado, las precipitaciones tenderán a ser entre normales e inferiores a lo normal para casi todo el país. En tanto, el calentamiento global avanza y no aparecen las respuestas necesarias para enfrentarlo.

Temperaturas más amables

En comparación con lo sucedido en la temporada estival del hemisferio norte, donde las olas de calor fueron extensas y considerando que el 2025 será uno de los tres años más cálidos desde que se tienen registros; los especialistas descartan que esto se repita en el verano del hemisferio sur.

El pronóstico climático trimestral desarrollado por un amplio grupo de profesionales de diversas instituciones prevé para los meses de diciembre, enero y febrero, una mayor probabilidad de temperaturas superiores a las normales sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe. En tanto, se vaticinan registros entre normales y superiores a las normales en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia. Mientras que sobre el norte del Litoral y la región del NOA se pronostican valores normales.

Pero en esta oportunidad, las buenas noticias para todas las personas que sufren el calor intenso, llegan de la mano del pronóstico de índices extremos de temperatura confeccionado por Soledad Collazo, desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA, que anticipa, con alta probabilidad, una mayor ocurrencia de extremos fríos de la temperatura mínima prácticamente en toda la región de estudio (que abarca a todo el país excepto la Patagonia). A su vez, el mismo trabajo prevé una menor ocurrencia de extremos cálidos de la temperatura máxima también para casi todo el país.

“Sí, la verdad es que se esperan temperaturas mínimas bastante frías para esta época del año, especialmente en todo el centro, norte y noroeste del país, no tanto en Cuyo que aparecen más cercanas a las normales”, precisa Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y agrega: “Por otro lado, aparecen altas chances de que no haya muchos días de temperaturas extremadamente cálidas en casi todo el país, excepto en Cuyo, especialmente en Mendoza, y en alguna zona de La Pampa”.

“Hay poca probabilidad de que la máxima llegue a temperaturas muy altas, aunque por supuesto algunos extremos van a ocurrir”.

Esto significa que este verano no seremos azotados por agobiantes olas de calor, “en principio, eso es lo que se ve. Hay poca probabilidad de que la máxima llegue a temperaturas muy altas. Por supuesto que algunos extremos van a ocurrir”, asegura Rusticucci y aclara: “Cuando nosotros hablamos de temperaturas muy altas, nos referimos a máximas superiores al percentíl 90. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá un 10% de los días en los que sí puede superarse ese umbral. Pero no esperamos que se supere ese 10%, como sí ocurriría en un verano con repetidas olas de calor u olas muy extensas”.

En relación con las precipitaciones, el informe para este verano presenta un escenario variado. Así, el documento anticipa lluvias superiores a las normales en el NOA; normales para el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia; entre normales o inferiores a las normales para el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia. Mientras que para el Litoral, el informe prevé un nivel de lluvias inferior al habitual para esta época del año.

Este conjunto de condiciones climáticas delimita una zona central del país, que abarca Córdoba, este de San Luis, La Pampa y oeste de la Provincia de Buenos Aires, con probabilidad de altas temperaturas y de bajas precipitaciones que darían lugar a situaciones propicias para el surgimiento de incendios. “Córdoba, sobre todo, podría ser una zona con riesgo de incendios. Ellos tuvieron una etapa en el año con pocas lluvias, pero en los últimos tiempos vinieron recuperando y llegaron a tener un poquito de superávit de agua. De todas maneras, es importante que las agencias estatales estén atentas y preparadas para enfrentar rápidamente cualquier situación de este tipo”, alerta Rusticucci.

“La verdad es que se esperan temperaturas mínimas bastante frías para esta época del año, especialmente en todo el centro, norte y noroeste del país”.

Calentamiento global

Por otro lado, a nivel planetario el calentamiento global no da tregua. Cada uno de los últimos 11 años, de 2015 a 2025, habrá sido uno de los 11 años más cálidos desde que se inició el registro de observaciones hace 176 años, y los últimos tres serán los tres años más cálidos de los que se tiene constancia. A su vez, la temperatura media cerca de la superficie entre enero y agosto de 2025 estuvo 1,42 °C por encima del valor medio de la era preindustrial, según se indica un informe de la Organización Meteorológica Mundial.

En este escenario, se llevó a cabo la COP 30 (cumbre anual sobre cambio climático) en la ciudad amazónica de Belén, en Brasil. Luego de dos semanas de negociaciones entre delegaciones de casi todos los países del mundo, el encuentro terminó con más decepciones que éxitos. “La verdad es que estoy bastante escéptica respecto de estas reuniones. Fijate que en esta oportunidad ni siquiera se habló de reducir el uso de los combustibles fósiles. Se siguen firmando compromisos de más fondos para tomar medidas de adaptación pero no se concreta nada”, dice Rusticucci con amargura y completa: “La solución para el problema la conocemos todos, ¿por qué no la tomamos? Porque, obviamente, hay intereses económicos muy fuertes”.