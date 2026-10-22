Advierten sobre el mal estado de la Ruta 25 tras la intensa lluvia

Tras varios incidentes vehiculares en la Ruta 25 durante las últimas horas, las autoridades solicitan a los conductores, evitar pisar las banquinas por peligro de despiste.

En horas de la noche del miércoles, un camión quedó peligrosamente cruzado hacia la banquina en Ruta 25, luego de enterrarse en el barro desde su lado interno, donde el terreno ha cedido producto de la lluvia.

Tras varias horas de trabajo se logró retirar el camión del lugar, y también se registraron otros casos de despiste en la zona por lo que se requiere absoluta precaución al transitar.