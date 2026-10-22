Aluar inauguró en Puerto Madryn el parque eólico más grande del país



Con la presencia de autoridades gubernamentales, Aluar inauguró la quinta etapa del parque eólico más grande de la Argentina, una obra estratégica para la matriz energética nacional y a la vanguardia en la generación de energías renovables.

La puesta en funcionamiento de la nueva etapa se llevó a cabo este jueves en el complejo eólico de la compañía, ubicado en Puerto Madryn. Durante la ceremonia, el presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, estuvo acompañado por el gobernador Ignacio Torres y el intendente local, Gustavo Sastre, además de representantes de la compañía, y funcionarios provinciales y municipales.

En la oportunidad, el titular del Ejecutivo Provincial expresó que este es «un proyecto que representa años de trabajo y compromiso con el crecimiento de Chubut», al remarcar la importancia de una obra que demandó una inversión acumulada de más de 740 millones de dólares y cuya capacidad de generación equivale al consumo de 600.000 hogares.

“Es un hito para la matriz energética nacional, y va a ser la provincia la que va a acompañar a estas empresas como Aluar que tienen una mirada estratégica a mediano y largo plazo”, expresó Torres.

El mandatario remarcó la importancia de generar condiciones que favorezcan las inversiones privadas y permitan aprovechar el potencial de los recursos naturales de Chubut.

“Con decisión política y una inversión del privado se construyó una industria que hoy es modelo a nivel nacional”, sostuvo, y consideró que “ese es el perfil de desarrollo y trabajo que esta provincia necesita”.

Inversión estratégica

Con la incorporación de su quinta etapa, el parque eólico de Aluar alcanza una potencia instalada de 582 MW y se consolida como el complejo de generación eólica más grande de la Argentina.

La infraestructura cuenta con 119 aerogeneradores distribuidos en una superficie aproximada de 200 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la de la Ciudad de Buenos Aires. Su capacidad de generación equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 600.000 hogares.

El complejo representa cerca del 12% de la capacidad eólica instalada del país, lo que refleja la importancia estratégica de Chubut dentro de la matriz energética nacional y su potencial para continuar ampliando la participación de las fuentes renovables.

El proyecto permite aprovechar las condiciones excepcionales de viento de la provincia, cuyos elevados factores de capacidad favorecen una generación energética superior a la que se obtiene en otras regiones del mundo.

La inversión acumulada de más de 740 millones de dólares constituye, además, un ejemplo de la importancia de la articulación entre los sectores público y privado para desarrollar proyectos de infraestructura de gran escala, fortalecer la actividad industrial y transformar los recursos naturales en producción y oportunidades de crecimiento.

Energía renovable para fortalecer la producción industrial

La ampliación del parque también representa un avance significativo en la transformación de la matriz energética de Aluar, la única productora de aluminio primario de la Argentina, cuya planta industrial de Puerto Madryn demanda aproximadamente 780 MW de potencia de manera continua.

A partir de esta nueva etapa, la compañía proyecta que cerca del 70% de la energía eléctrica que utiliza provenga de fuentes renovables, lo que permitirá reducir su dependencia de otras fuentes de generación y evitar la emisión de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono por año.

De esta manera, el desarrollo del complejo eólico no solo incrementa la capacidad de generación de energía limpia, sino que también contribuye a fortalecer la competitividad de una de las principales industrias exportadoras de la provincia.

La iniciativa refleja el potencial de Chubut para integrar generación energética, producción industrial y valor agregado, aprovechando sus ventajas naturales para impulsar inversiones de largo plazo y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo.

Una inversión que impulsa el desarrollo de Puerto Madryn

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, destacó la trayectoria de Aluar y su contribución al crecimiento económico, industrial y social de la ciudad durante más de cinco décadas.

“En todos los ámbitos y coyunturas económicas que le tocó atravesar a nuestro país, desde que la empresa decidió instalarse acá, nunca dejó de invertir y crecer. Y este trabajo que ha generado la empresa lo ha compartido con todos los madrynenses”, expresó.

“Más allá de generar tantos puestos de trabajo, también le da oportunidad a miles de personas que eligieron a esta ciudad para instalarse”, sostuvo, y destacó que la firma “ha generado infraestructura clave que permitió el crecimiento industrial de Puerto Madryn”.

Exportaciones que se transforman en nuevas inversiones

Durante la ceremonia, el vicepresidente de Aluar, Federico Mérener, repasó la trayectoria de la empresa y destacó su política de reinversión como uno de los pilares de su crecimiento sostenido.

El directivo señaló que, a lo largo de más de medio siglo de actividad, la compañía atravesó distintas etapas de expansión, acompañadas por nuevas inversiones en infraestructura, tecnología y capacidad productiva.

En ese marco, recordó que en 2016 Aluar asumió el compromiso de “transformar el viento en industria, en empleo y en nuevas oportunidades de desarrollo para toda una región”, una decisión que dio origen al crecimiento progresivo del complejo eólico.

Mérener destacó que la capacidad de generación alcanzada por el parque equivale al consumo eléctrico de aproximadamente dos millones de personas y puso en valor la magnitud de los recursos destinados al proyecto.

“Más de 740 millones de dólares aplicados enteramente a este proyecto a lo largo de los años. Lo que generamos a través de la exportación del aluminio es lo que estamos reinvirtiendo en esta infraestructura de generación de energía”, explicó.

El vicepresidente de Aluar también precisó que “estos 582 MW ya están alimentando el sistema eléctrico nacional y van a abastecer nuestra planta productiva de aluminio como también otros emprendimientos, desarrollos y consumidores de energía”.

De esta manera, la compañía reafirma su estrategia de reinvertir parte de los recursos generados por sus exportaciones en proyectos que amplían la capacidad energética, fortalecen su competitividad y contribuyen al desarrollo productivo de Chubut.

Una apuesta de largo plazo por la energía sustentable

Finalmente, el gerente industrial de la Planta de Aluminio Primario de Aluar, Ángel Reyes, destacó que la inauguración de la nueva etapa representa el resultado de años de planificación, inversión y trabajo conjunto.

“Es una muestra concreta de hacia dónde miramos como compañía”, expresó, y agregó: “Parados hoy aquí nosotros vemos mucho más que infraestructura, torres, aerogeneradores. Vemos también años de trabajo constante y desafíos superados”.

Reyes sostuvo que el parque eólico constituye “el testimonio de la decisión firme de invertir, con una mirada a largo plazo, en una matriz energética limpia, eficiente y sustentable”, y remarcó que su desarrollo fue posible gracias al trabajo en equipo, el rigor técnico y el compromiso de la compañía con la sustentabilidad.

La puesta en funcionamiento de esta nueva etapa consolida a Puerto Madryn como un polo estratégico de generación de energía renovable y reafirma el potencial de Chubut para atraer inversiones de gran escala, fortalecer su entramado industrial y transformar sus recursos naturales en producción, empleo y desarrollo a largo plazo.