BANCO CENTRAL - CANJE - LUIS CAPUTO

Nuevo canje de títulos entre el Tesoro y el Banco Central


El Tesoro Nacional y el Banco Central formalizaron un nuevo canje de títulos públicos en el proceso de manejo de pasivos de ambas entidades.

En esta ocasión la operación se distingue porque incluye títulos en dólares.

Operadores de mercado, deslizaron la sospecha que esos bonos luego podrían ser utilizados por el Tesoro para intervenir en los mercados y sostener el precio del dólar.

El canje se formalizó a través de la Resolución Conjunta 64/2025 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El mecanismo consiste en que la autoridad monetaria entrega al Tesoro Nacional una serie de bonos y letras que tiene en su cartera a cambio de la suscripción de nuevos instrumentos de deuda.

En la práctica, este intercambio implica que el Banco Central devuelve títulos en pesos, algunos de los cuales ajustan por inflación, y recibe a cambio bonos en dólares y letras en pesos con diferentes fechas de vencimiento.

Para determinar la cantidad de nuevos papeles que recibe el BCRA, se utilizaron los precios de mercado del 26 de diciembre de 2025.

Dentro de los instrumentos entregados por el Tesoro, se encuentran los bonos en dólares AL35 (por un valor de hasta 6.000 millones de dólares) y AE38 (por hasta 3.000 millones de dólares).

Asimismo, el BCRA recibe letras en pesos con vencimiento en abril y mayo de 2026, entregando a cambio letras que vencían en enero de ese mismo año.

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

