Nación calificó de extorsivo el paro de controladores aéreos



El gremio de controladores aéreos, ATEPSA, ratificó el cronograma de paros que afectará tanto a vuelos nacionales como internacionales durante los días previos a las fiestas de Fin de Año. Por su parte, desde el Gobierno nacional calificaron a la medida de fuerza como “ilegítima y extorsiva”, ya que se ratificó pese a que el próximo miércoles 17 a las 10 de la mañana está citada una audiencia en la Secretaría de Trabajo.

“Medidas ilegítimas”

Fuentes oficiales indicaron que “en función a la postura amenazante y extorsiva por parte del gremio ATEPSA de llevar adelante medidas de fuerza durante el mes de diciembre, es importante dejar en claro que las mismas son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político con el único fin de causar daño en plena época de Fiestas”.

Insistieron en que «este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritario o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos personales de la cúpula gremial”.

“A pesar de la postura intransigente y beligerante del gremio, desde EANA (empresa Argentina de Navegación Aérea) se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena época de Fiestas”, dijeron las fuentes.

Aclararon que “en la audiencia virtual del pasado 12 de diciembre, ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante, para pasar directamente a la implementación de las medidas de fuerza y tomar de rehenes a todos los argentinos de bien en plena época de fiestas de fin de año”.

“Es evidente que el argumento del gremio sobre la falta de voluntad de diálogo por parte de EANA es falso, se trata de una excusa para implementar las medidas”, apuntaron.

Remarcaron que “cuando aún se encontraba en plena vigencia el acuerdo paritario alcanzado entre EANA y ATEPSA durante el mes de noviembre, el gremio llevó adelante un cronograma para afectar a los vuelos de carga de todo el país. No solo eso, sino que paralizó el 100% de las capacitaciones de todo el personal y la interrupción de todo el mantenimiento técnico de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea”.

“EANA -destacaron- ratifica su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la postura intransigente de ATEPSA no busca mejores condiciones laborales, sino generar daño y esto perjudica a los trabajadores”.

Nueva audiencia y paros

La Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para este miércoles 17 a las 10 horas, con el objetivo de continuar trabajando en una solución.

No obstante, el gremio confirmó que el primer paro será el mismo 17 de diciembre de 8 a 11 horas, afectando los despegues de vuelos con destino nacional; el segundo el jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas, impactando igualmente los despegues nacionales y el tercero fue previsto para el martes 23 de diciembre entre las 19 y las 23 horas.

El cuarto está estipulado para el sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas y a vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país. El cronograma culmina el lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas, con una afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos.

La medida es consecuencia ante el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en el marco de un conflicto que ATEPSA denuncia por el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de diálogo desde 2024.

El gremio precisó que quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia, así como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado o de búsqueda y salvamento.