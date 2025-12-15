Más de 419 empleos registrados se pierden por día



El empleo registrado sigue cayendo, en septiembre 2025 cayó 0,1%, lo que deja un saldo de más de 280 mil empleos perdidos en casi dos años.

De acuerdo al análisis de la dinámica laboral y empresarial difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,85%), más de 419 puestos por día.

El sector “Administración Pública” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 88.342 trabajadores.

En el mismo período, se redujo la cantidad de empleadores en 20.134 casos (30 por día). En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 4.851 empleadores.

En término relativos, el sector más afectado es el de “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 12,3% en el total de empleadores.

De acuerdo al informe, si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros veintiún meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,6% del total de los casos (20.053 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,4% (81 casos).

Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 69,44% de la pérdida de empleo (-195.105 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -85.879 casos, explicando el 30,56% del total. En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.587.868, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.988.321.