La Federación Médica de Chubut corta los servicios a SEROS

La Federación Médica del Chubut (FEMECH) comunicó que, debido al incumplimiento en los pagos por parte de la obra social SEROS, se suspenderá la cuenta corriente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) desde este jueves 11 de diciembre.

Según detalla la notificación enviada a las autoridades del organismo provincial, la medida se adoptó por el atraso en el pago de las prestaciones correspondientes al mes de septiembre de 2025, cuyo vencimiento ya operó. La suspensión se extenderá hasta las 24 horas del domingo 14 de diciembre.

Desde la FEMECH remarcaron que los pagos por las prestaciones deben realizarse indefectiblemente en efectivo, a su vencimiento y en su totalidad, conforme a lo establecido en los convenios vigentes. No obstante, aclararon que la suspensión de la cuenta corriente no implica la interrupción de la atención médica a los afiliados, quienes continuarán siendo atendidos bajo la modalidad particular.

La Federación reafirmó su compromiso con la atención de calidad y el acceso a la salud de toda la comunidad chubutense, aunque advirtió que ello solo es posible si la obra social cumple con sus obligaciones en tiempo y forma. La entidad señaló además que esta medida de protesta responde a los reiterados atrasos e imprevisibilidad en los pagos, y alcanza a todos los médicos de la provincia nucleados en la Federación.