Una falsa alarma provocó la evacuación del aeropuerto de Trelew

Un pasajero activó el protocolo de emergencia en el Aeropuerto Almirante Marcos A. Zar de Trelew, movilizando fuerzas por una amenaza de bomba.

La amenaza de bomba que interrumpió las operaciones del aeropuerto de Trelew terminó sin explosivos, pero con pasajeros evacuados, vuelos demorados y una causa policial en marcha. Fabio Orellano, director de la terminal aérea, confirmó que la inspección no encontró ningún artefacto.

Según reveló en diálogo con LU17, el episodio comenzó cerca de las 14.30, cuando un pasajero que había llegado desde Buenos Aires comentó que había dejado una bomba en uno de los sectores del aeropuerto. La tripulación de la aeronave escuchó la frase y dio aviso, lo que obligó a activar los procedimientos previstos para este tipo de situaciones. El hombre luego aseguró que se trataba de una broma, pero esa explicación no modificó la respuesta de las autoridades.

La evacuación alcanzó tanto a quienes acababan de arribar como a las personas que esperaban embarcar. Los pasajeros fueron trasladados a un punto de encuentro establecido por el protocolo, mientras que quienes se encontraban en el hall fueron derivados a otro sector seguro. La medida buscó mantener a las personas alejadas de las áreas involucradas durante las verificaciones.

La intervención quedó bajo la responsabilidad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que coordinó las actuaciones correspondientes. También convocaron a la Brigada de Explosivos de la Policía del Chubut para inspeccionar la aeronave. El procedimiento incluyó el traslado del avión desde la posición número 1, ubicada junto a la manga, hasta la posición número 6, el sector más alejado destinado al estacionamiento de aeronaves.