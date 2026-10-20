Detenido por intento de robo en Puerto Madryn



El hecho se inició a partir de un aviso del Centro de Monitoreo, que alertó sobre la rotura de un cristal y la activación de la alarma en el local. Un testigo aportó características del autor, quien se dio a la fuga por calle Sarmiento.

De inmediato se montó un operativo cerrojo en la zona. Personal de la Sección Operaciones Policiales que realizaba patrullaje preventivo por calle 9 de Julio, observó a un sujeto con similares características corriendo hacia zona de descampado.

Tras una breve persecución a pie por calle Península Valdés, se logró la aprehensión del mismo en inmediaciones de las calles Santiago del Estero y Tomás Mate.

El aprehendido de apellido Benitez oriundo de Chaco, con frondosos antecedentes policiales. El damnificado, propietario del comercio, constato faltante dinero de la caja de cambio.

Intervino el Fiscal de turno, Dr. Williams, quien dispuso que el detenido permanezca alojado hasta la audiencia de control de detención.

Trabajó en el lugar personal de Policía Científica y División de Investigaciones.