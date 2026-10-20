Estudios revelan transmisión interhumana de Hantavirus en Chubut

Un clúster intrafamiliar de tres casos de hantavirus fue registrado en la localidad de Cerro Centinela, en Chubut, durante la última temporada epidemiológica. Los resultados de los estudios genómicos revelaron una similitud del 99,99% entre las secuencias de los tres pacientes, lo que es compatible con una cadena de transmisión interhumana, aunque no se descartó por completo la transmisión zoonótica.

Por otra parte, durante el mismo período se investigó un brote en Bariloche, provincia de Río Negro, con sospecha de transmisión entre personas. Además, se confirmó otro brote de contagio interhumano a bordo de un crucero que había zarpado de Ushuaia el 1° de abril.

El informe final de la temporada 2025-2026, difundido en el último Boletín Epidemiológico Nacional, indicó que se notificaron 112 casos confirmados en todo el país. Esta cifra representa el segundo valor más alto registrado, solo superado por los 126 casos de la temporada 2018-2019, cuando ocurrió un brote de transmisión interhumana en Epuyén.

La región del NOA presentó la tasa de incidencia más alta del país, con 0,68 casos cada 100.000 habitantes y un total de 41 confirmados. La mayoría de estos contagios correspondieron a la provincia de Salta, que notificó 33 casos, mientras que los 8 restantes se registraron en Jujuy.

En la región Sur se contabilizaron 13 casos, con una tasa de 0,41. De ese total, siete ocurrieron en Río Negro, cinco en Chubut y uno en Neuquén. En tanto, la región Centro fue la que concentró la mayor cantidad de casos absolutos con 57, de los cuales 44 correspondieron a la provincia de Buenos Aires, ocho a Santa Fe y cinco a Entre Ríos.

El análisis histórico de los datos muestra que el 85% de los casos notificados en las temporadas analizadas se registró entre los meses de octubre y mayo. La mayor concentración de contagios suele ocurrir entre noviembre y enero en la mayoría de las regiones, aunque en el NOA el incremento estacional tiende a adelantarse a octubre y noviembre.

Durante la temporada 2025-2026 se notificó además un caso en Río Colorado, Río Negro, una localidad ubicada fuera de las áreas históricamente endémicas. Tras la investigación epidemiológica y ambiental, que incluyó la captura de roedores y estudios microbiológicos, se descartó la circulación del virus en esa zona.

En respuesta a la situación general, el Ministerio de Salud de la Nación implementó acciones de investigación, vigilancia y diagnóstico. Estas medidas se articularon con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, expertos y organismos internacionales.

La distribución de las variantes del virus detectadas se relaciona directamente con distintas ecorregiones del país. La variante Orán se asocia a las Yungas, la variante Andes a los Bosques Patagónicos, la Lechiguanas al Delta e Islas del Paraná y la variante Buenos Aires a la región de la Pampa.