Gustavo Costas renovó su contrato con Racing y seguirá siendo su entrenador hasta el 2028

El entrenador de Racing Club de Avellaneda, Gustavo Costas, renovó su contrato con la ´Academia´ hasta diciembre de 2028, extendiendo su vínculo por tres años más.

A pesar de las frustraciones que sufrió el equipo en el último semestre del 2025 donde quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, la dirigencia racinguista apostó a la continuidad del DT de 62 años

Hasta el 2028 hay Costas en Racing

Las negociaciones entre el entorno del entrenador Costas y la dirigencia encabezada por Diego Milito estaban avanzadas para que el DT siga dirigiendo al primer equipo de Racing; aún cuando en cuestión de títulos no fue exitoso este segundo semestre del 2025, luego de perder la Final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, como así también las dolorosas eliminaciones de la Copa Libertadores y Copa Argentina.

“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto», se expresó el DT, quien agregó que «desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide», cerró.

Por su parte, Milito aseguró que “reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”.

Así, Costas podrá llegar a cinco años dirigiendo ininterrumpidamente a Racing, teniendo en cuenta que inició su tercer ciclo en la ´Academia´ el 18 de diciembre de 2023 y desde aquel entonces, dirigió 111 partidos de los cuales ganó 62, empató 17, perdió 32.

Asimismo y lo más importante, es que conquistó dos títulos, como fueron la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.