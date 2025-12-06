Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1: Verstappen largará en la pole position y Colapinto en el último escalón

El neerlandés Max Verstappen del equipo Red Bull, tuvo una actuación impresionante en la clasificación y consiguió la pole position para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definirá el Campeonato de Fórmula 1.

Por su parte, el piloto argentino Franco Colapinto, quedó eliminado en la Qualy 1 y largará en el último puesto en la carrera de este domingo en el Circuito de Yas Marina.

El campeón sacó la chapa y fue primero en la clasificación

El piloto multicampeón del mundo, Max Verstappen, este domingo irá en busca de su quinto título consecutivo tras haber registrado este sábado en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, un tiempo de 1:22,207 en la Q3 y le sacó 201 milésimas al británico Lando Norris y 230 al australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Pese a no haber conseguido la pole position, Norris, que es el líder del campeonato, consiguió un muy buen lugar para la largada, ya que en la carrera de este domingo le alcanzará con subirse al podio para ser campeón por primera vez en su carrera.

El otro contendiente al título además de Norris y Verstappen, que es Piastri, no la tendrá nada fácil, ya que deberá superar a Verstappen y esperar a que su compañero de equipo en McLaren pierda varias posiciones.

Más atrás, en la cuarta y quinta posición, comenzarán el británico George Russell (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el top 10 para la largada lo completan Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

No fue la mejor clasificación para Colapinto y largará último

Por su parte, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1.

Colapinto tuvo una mala actuación y registró un tiempo de 1:23,890, para quedar a un segundo y 285 milésimas del líder de la sesión, que había sido Piastri.

El tiempo del argentino fue tan flojo que incluso finalizó a casi medio segundo del penúltimo.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largará 19°, lo que demuestra el desastroso nivel de lo monoplazas de la escudería francesa.

La carrera del GP de Abu Dabi, que definirá al campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1, comenzará este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina)