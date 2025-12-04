Franco Colapinto cierra la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dabi.

Será la 24° fecha y última de la temporada 2025, en una competencia que tendrá lugar en el Circuito Yas Marina.

Definitorio fin de semana en Abu Dhabi

La 24° y última programación de este fin de semana por el Campeonato Mundial de Fórmula 1 será apasionante, con varias cosas en plena definicion como ser por ejemplo el campeonato de pilotos, que tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Asismismo, para el deporte argentino, hay expectativas por la nueva presentación de Franco Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Qatar, donde finalizó en el puesto 14 pese a algunos inconvenientes durante todo el fin de semana.

Automovilismo – Campeonato Mundial de Fórmula 1

Horarios y cronograma del Gran Premio de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1 – 06.30 a 07.30

prácticas libres 2 – 10.00 a 11.00

Sábado 6 de diciembre

prácticas libres 3 – 07.00 a 08.00

Clasificación – 11.00 a 12.00

Domingo 7 diciembre

Carrera – 10.00