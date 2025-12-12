El reencuentro de Bandana



Luego de los rumores de una disolución absoluta de la banda, Ángel de Brito confirmó que hay reencuentro oficial de Bandana e, incluso, un futuro show en los próximos meses. Las cantantes Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha vuelven a unir sus voces arriba del escenario.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, las artistas sufrieron un pequeño bache en su relación, producto de la polémica que hubo en torno a Lowrdez Fernández y su relación con Leandro García Gómez.

Ángel de Brito informó durante el cierre de LAM, que las cantantes habrían resuelto sus diferencias y estarían por emprender una gira nacional: “Confirmado, Bandana vuelve y vuelven todas juntas, las cuatro. Reconciliadas las Bandanas, charlaron Lissa y Lowrdez y aclararon los temas que tenían que aclarar”.

“Las cuatro Bandanas van a hacer su vuelta en el Gran Rex, lugar que las vio nacer”, agregó.

Esta reciente reconciliación abre la puerta a más proyectos juntas e inclusive nueva música de la banda.