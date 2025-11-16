COMODORO - DETENIDA

Una joven de 14 años rompió la vidriera de un comercio y fue demorada

Una adolescente de 14 años fue demorada este domingo por la madrugada en el centro de Comodoro Rivadavia, luego de dañar la vidriera de un local comercial ubicado en Rivadavia Nº 385, dentro del Paseo de Compras Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:50, cuando personal de la Comisaría Primera realizaba un patrullaje preventivo y observó a la joven propinar una patada a la puerta de ingreso del comercio, provocando daños en la vidriera.

Los efectivos procedieron a su demora y posterior traslado a la dependencia policial, donde fue identificada como H.A.G., de 14 años. Tras comunicar la situación a la Asesoría de Familia, el Dr. Maximiliano Natera dispuso que la menor fuera entregada a su progenitor.

