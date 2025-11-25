Puerto Madryn cerró un fin de semana largo con fuerte movimiento turístico y presencia internacional

Puerto Madryn volvió a destacarse entre los destinos más elegidos del país durante el último fin de semana largo, según el relevamiento nacional difundido por CAME. La secretaria de Turismo municipal, Cecilia Pavia, confirmó que la ciudad registró un “muy buen nivel de ocupación”, impulsado tanto por visitantes nacionales como por un marcado flujo de turistas extranjeros.

Pavia explicó que desde semanas previas se esperaba un movimiento importante. “No sólo porque estamos en el final de la temporada de ballenas o porque el clima empieza a mejorar y Madryn ya se piensa como destino de playa, sino porque coincidieron cuatro eventos deportivos, dos de ellos para categorías muy pequeñas, lo que trajo también a muchas familias”, detalló.

Ocupación entre el 50% y el 80% según el segmento

Aunque los números finales se están consolidando, la secretaria indicó que los relevamientos anticipados preveían un promedio general del 50 al 60% de ocupación, con picos que habrían alcanzado entre el 70 y el 80% en categorías superiores y apart-hoteles, que fueron los más demandados.

Uno de los datos que llamó la atención fue el creciente movimiento internacional. “Se vio mucho turismo extranjero: franceses, españoles, alemanes. El turista europeo volvió a elegir la Patagonia y Madryn vuelve a aparecer fuerte en ese circuito”, señaló Pavia.

Estadías más largas y experiencias de naturaleza

La funcionaria destacó además que los visitantes, especialmente los internacionales, están extendiendo su permanencia. “En un fin de semana de cuatro días, el turista nacional suele quedarse las cuatro noches. El extranjero, cuando compra paquetes, opta por tres noches o más, porque quiere recorrer Península Valdés, Punta Tombo, el Valle Inferior y la ciudad”, explicó.

Pavia subrayó que Madryn está consolidando propuestas más amplias que el avistaje de ballenas. “El turismo activo —kayak con lobos, buceo, bautismos submarinos— es muy buscado por el visitante que quiere contacto con la naturaleza y espacios abiertos. Y eso hoy la ciudad lo tiene muy desarrollado”.

Diciembre: Fiesta del Buceo, promociones y eventos en playa

Consultada por lo que viene, la titular de Turismo adelantó que diciembre iniciará con la Fiesta Nacional del Buceo, que incluye workshops y un 2×1 en actividades náuticas, buceo y snorkel para residentes provinciales y nacionales.

Además, se está trabajando en un evento en la playa para el fin de semana siguiente, ya con la mirada puesta en el verano, y en la organización de ferias y propuestas gastronómicas para enero, febrero y marzo.

Respecto al próximo fin de semana largo —6, 7 y 8 de diciembre— Pavia remarcó que suele ser una fecha más difícil por su cercanía con las fiestas y el cierre anual de actividades. También señaló que entre el 14 y 15 de diciembre se dará por finalizada oficialmente la temporada de ballenas, lo que marca el inicio pleno del verano.

Cruceros, deportes y congresos: una agenda cargada

Diciembre y enero también serán meses fuertes por la llegada de cruceros y una extensa agenda de eventos deportivos y culturales. “Ya se presentó la grilla de deportes y festivales, tanto municipales como privados. A eso se suman congresos científicos en el CENPAT – CONICET, propuestas culturales y toda la actividad de playa”, indicó.

La estrategia, dijo Pavia, es sostener el movimiento turístico durante todo el año para suavizar las bajas estacionales.

Expectativas para la temporada

Sobre las previsiones para el verano, la secretaria prefirió ser cauta. “No hablaría de un ‘gran verano’. Este fin de semana sorprendió porque el turismo nacional se movió más de lo esperado, pero las familias están evaluando constantemente el contexto económico y social”, analizó.

Pavia recordó que el comportamiento del viajero cambió en los últimos años: menos reservas anticipadas, decisiones tomadas sobre la fecha y estadías ajustadas según las propuestas disponibles al llegar al destino. “Hoy muchos turistas deciden cuántas noches quedarse una vez que ven lo que ofrece la ciudad”, concluyó.