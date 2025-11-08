Peligroso delincuente se escapó de una cárcel de Santa Cruz

Un intenso operativo de búsqueda se inició en la provincia de Santa Cruz luego de que, en horas de la tarde del viernes, se registrara la evasión de un detenido de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado.

El evadido fue identificado como Ampuero Mella, Matías Ezequiel, de 27 años de edad. Las autoridades penitenciarias y policiales han emitido una alerta inmediata, ya que el individuo es considerado de peligrosidad.

Pedido de colaboración urgente

Las fuerzas de seguridad provinciales han solicitado la colaboración urgente de la ciudadanía para recapturar al evadido.

Se insta a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero del individuo, comunicarse de inmediato con la División Comisaría más cercana o al número de emergencias 911.

Alerta para automovilistas en Rutas

En un pedido especial dirigido a quienes transitan por las rutas de la zona, la policía ha solicitado encarecidamente abstenerse de alzar a personas que estén haciendo ‘dedo’ (autostop). Esta medida preventiva busca evitar que el prófugo pueda desplazarse rápidamente o tomar rehenes.

«El detenido es considerado de peligrosidad. Es crucial que la población tome las debidas precauciones y colabore con la información que pueda ser vital para su pronta recaptura y para garantizar la seguridad de la comunidad,» indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Las autoridades han dispuesto retenes y operativos de saturación en puntos estratégicos de Pico Truncado y sus alrededores. Se espera que en las próximas horas se difundan más detalles sobre las circunstancias de la evasión.

Fuente: TiempoSur