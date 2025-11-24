Nación comprará 43 trenes nuevos para Buenos Aires

El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la licitación para adquirir 43 trenes completamente nuevos, técnicamente denominados Unidades Múltiples Diésel (DMU). La operación, que se llevará a cabo mediante una contratación directa por compulsa abreviada a cargo de Trenes Argentinos Operaciones, representa una inversión de alrededor de 300 millones de dólares.

El sistema de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que moviliza a 1.3 millones de personas diariamente, no recibía nuevas formaciones desde el año 2015. La compra incluye 150 coches de pasajeros, la provisión de insumos esenciales y componentes para un mantenimiento inicial de tres años, junto con la documentación técnica necesaria para su puesta en marcha.

Modernización y sinergia operacional

Las nuevas unidades serán incorporadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, permitiendo el reemplazo progresivo de material rodante con más de medio siglo de antigüedad.

El plan de acción definido en el DNU 525/24, diseñado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía para abordar la Emergencia Ferroviaria, excede la adquisición de material rodante. Incluye, asimismo, la ejecución de obras de infraestructura para potenciar la seguridad operacional, la optimización de gastos, un incremento del 75% en las capacitaciones al personal ferroviario y la simplificación de normas técnicas, buscando una mejora exponencial en la seguridad y eficiencia global del sistema.